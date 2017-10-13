Журналисты «ОГ» оценили вид на поле «Екатеринбург Арены» со знаменитой «выдвижной» трибуны-«уха»

«Выносная» трибуна для просмотра футбола подходит не хуже, чем те, которые находятся внутри чаши. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге

Футбольное первенство планеты состоится в России впервые. Финальный турнир ЧМ пройдёт с 8 июня по 8 июля 2018 года в 11 российских городах, в том числе в столице Среднего Урала.

Строители «Екатеринбург Арены» и местные футбольные фанаты передают горячий привет западным СМИ, массово упражнявшимся в остроумии при описании выдвижной трибуны стадиона, которому через девять месяцев суждено принять матчи чемпионата мира. Журналисты «Областной газеты» оказались одними из первых, кому было разрешено подняться на ставшую уже всемирно известной трибуну-«ухо».

Теперь мы готовы развеять все сомнения: вид на футбольное поле даже с самых крайних кресел верхнего ряда необычной трибуны открывается просто шикарный.

Строители «Екатеринбург Арены» уже наводят внешний лоск главного стадиона Урала.

Фото: Павел Ворожцов

Выносная трибуна по периметру закрыта защитной сеткой, что помешает болельщикам, желающим пощекотать себе и другим нервы.

Фото: Павел Ворожцов

Такой вид открывается с выносной трибуны, если смотреть в сторону улицы Малышева

Фото: Павел Ворожцов

После окончания чемпионата мира «Екатеринбург Арена» станет домашним стадионом ФК «Урал». Болельщики команды уже оценили стадион.

Фото: Павел Ворожцов

Вид на «Екатеринбург Арену» с самого крайнего места трибуны-«уха» .

Фото: Павел Ворожцов

На поле «Екатеринбург Арены» футбольные матчи можно проводить хоть сейчас.

Фото: Павел Ворожцов