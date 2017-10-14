В Ревде состоялись необычные соревнования по бегу в гору

В самом конце «Вертикальной стометровки» уклон трассы достигал 50 градусов. Фото: Архив организаторов "Вертикальной стометровки"

В Ревде на горнолыжном комплексе «Гора Волчиха» прошли необычные соревнования по скайраннингу — забег в гору «Вертикальная стометровка». Участникам, съехавшимся из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Берёзовского, Нижнего Тагила, Серова, Первоуральска, Среднеуральска и Полевского, предстояло преодолеть всего 330 метров трассы. Правда, шла она в крутой подъём с общим набором высоты 100 метров! Подробности экстремального старта корреспонденту «ОГ» рассказал один из организаторов соревнований известный уральский бегун Евгений МАРКОВ.

— Идея провести «Вертикальную стометровку» родилась в прошлом году у меня и ещё одного соорганизатора этого старта Владимира Родыгина, — говорит Евгений Марков. — В скайраннинге (беге в гору) есть дисциплина, которая называется «вертикальный километр». По правилам, спортсмен должен подняться на высоту 1 000 метров по трассе, длина которой не превышает пяти километров. К сожалению, в Свердловской области подобные трассы можно найти лишь на севере. Но мы хотели провести соревнования где-то недалеко от Екатеринбурга. Вспомнили про Ревду и комплекс «Гора Волчиха», на вершине которой есть очень крутой участок, где можно было бы провести короткий забег, но по правилам «вертикального километра». Так у нас родилась идея «Вертикальной стометровки». Нами был выбран интересный формат с квалификацией, где участники стартуют друг за другом через 15 секунд, и забегами на выбывание, в котором по итогам предварительного забега формируются группы по шесть человек. Двое самых быстрых пробиваются в следующую стадию. И так — вплоть до финала.

— Какой стартовый взнос для участников?

— А мы от него отказались — вкладываем в соревнования свои деньги. Хотя некоторые участники предлагали всё-таки сделать стартовый взнос, чтобы облегчить наше финансовое бремя, но мы отказались. Подготовка трассы, изготовление кубков, медалей — всё за свой счёт. Хотя в этом году у нас появились спонсоры, которые выделили нам призы. Отдельно хочу отметить большого энтузиаста лыжных гонок и лёгкой атлетики в Свердловской области Эрика Хасанова, который помог нам с электронным хронометражем, а значит, с формированием официальных протоколов.

— Вы уже довольно известный бегун. Несколько раз выигрывали «Конжаковский марафон». Вам-то для чего организация таких стартов?

— Мы с Владимиром профессиональные скайраннеры, но хотим, чтобы наше движение развивалось в Свердловской области. Понимаете, в скайраннинге проводятся Кубки России и чемпионаты России. Чтобы участвовать в Кубке, нужно иметь как минимум второй разряд по альпинизму, а в чемпионате — не ниже первого. Согласитесь, странно, что в Свердловской области в рамках марафона «Конжак» и забега на Косьвинский Камень проводится Кубок России, а не все сильнейшие местные спортсмены могут на нём присутствовать как полноправные участники. Так что наш старт — ступень для выполнения разрядов.

— Как договаривались с «Горой Волчихой» и готовили трассу?

— За разрешение соревноваться на Волчихе нужно говорить спасибо нашей областной федерации альпинизма, которая и договорилась с руководством горнолыжного центра. Что касается самой трассы, то минимальная тропа здесь и так была. В этом году она, правда, сильно заросла. Вова со своим отцом выезжал и чистил её. Естественно, за свой счёт.

— Кто участвует в таких забегах кроме профессиональных скайраннеров?

— Кстати, профи у нас буквально несколько человек. А так — в основном легкоатлеты и лыжники. Хотя вид спорта доступен любому с 18 лет. Правда, в этот раз у нас была юная 10-летняя участница из Первоуральска, которой мы в виде исключения дали шанс стартовать. Но это было, естественно, с разрешения и в присутствии её родителей, а также после обследования у врача. Бежала она вне конкурса. Самому возрастному же участнику тагильчанину Николаю Поторочину скоро исполнится 62 года.

— Уровень участников высокий?

— Понятно, что совсем неподготовленных здесь не было. Но попыхтеть на трассе участникам всё равно пришлось. Перед финишем все наши участники были вынуждены даже переходить с бега на шаг. Возможно, профессиональные скайраннеры и забежали бы. Но мы ориентируемся на другую категорию. И главный приз для наших участников, это, скорее, не призы, а возможность преодолеть себя и насладиться красотами уральской природы — с вершины Волчихи открывается шикарный вид!

Результаты Женщины. Мария Суетина (Екатеринбург) — 4:072. Олеся Чернега (Екатеринбург) — 4:153. Елизавета Кокоулина (Верхняя Пышма) — 4:16 Мужчины. Андрей Минаев (Екатеринбург) — 2:442. Фёдор Верниковский (Нижний Тагил) — 2:573. Владимир Родыгин (Первоуральск) — 3:00