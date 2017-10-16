Свердловские баскетболисты разгромили гостей из Питера, а «Спутник» прервал 12-матчевую серию поражений

Капитан "Урала" Антон Глазунов (с мячом) подтвердил репутацию лучшего плеймейера первого дивизиона. У него лучший средний показатель в регулярном чемпионате - 7,7 за игру. Фото: пресс-служба БК "Урал

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Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области.

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (2:1,0:0,0:2).

Шайбы забросили: 1:0 Чесалин (02.24); 1:1 Петров (13.09, бол.); 2:1 Трямкин (16.33, бол.); 2:2 Скотт (46.03); 2:3 Капризов (54.39).

Результаты других матчей: «Локомотив» — «Ак Барс» — 6:2, «Торпедо» (НН) — «Спартак» — 1:0, «Динамо» (Мн) — «Нефтехимик» — 3:1, «Динамо» (М) — «Сочи» — 4:3 Б, «Северсталь» — «Динамо» (Р) — 3:1, СКА — «Салават Юлаев» — 4:2, «Авангард» — «Амур» — 0:1, «Барыс» — «Куньлунь РС» — 4:3 ОТ «Трактор» — «Слован» — 2:1, «Югра» — «Адмирал» — 1:3, «Металлург» (Мг) — «Витязь» — 3:1, «Локомотив» — «Северсталь» — 6:5 Б, «Динамо» (Мн) — «Сочи» — 1:3, «Динамо» (М) — «Нефтехимик» — 3:4, «Йокерит» — «Салават Юлаев» — 2:0, СКА — «Ак Барс» — 2:3 ОТ, «Динамо» (Р) — «Торпедо» (НН) — 1:3.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 43 очка (20 матчей); «Авангард» — 38 (21) ; «Барыс» — 37 (21) ; «Автомобилист», «Нефтехимик», «Металлург» (Мг) — по 36 (21) …

Снайперы: Доус («Барыс») — 18 шайб; Ковальчук - 17; Гусев (оба — СКА) — 13… Василевский, Михнов - по 6… Голышев, Паре, Кучерявенко, Чесалин (все — «Автомобилист») — по 5…

Ассистенты: Вей («Барыс») — 20, Гучев, Дацюк (оба — СКА) — по 19… И. Крикунов - 14… Торченюк - 7… Трямкин (все — «Автомобилист) — по 6, Куляш («Автомобилист«/«Салават Юлаев») — 6…

Гол+пас: Гусев — 32 (13+19), Ковальчук — 28 (17+11), Широков (все — СКА) — 25 (11+14)… И. Крикунов — 16 (2+14)… Михнов - 11 (6+5)… Кучерявенко, Чесалин (все - «Автомобилист») — 10 (5+5)…

16 октября «Автомобилист» завершает серию домашних матчей встречей с «Югрой» (КРК «Уралец», 19.00).

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Спутник» (Нижний Тагил) — «Саров» (Саров) — 2:1 (0:1,1:0,1:0).

Шайбы забросили: Загидуллин, Ситников — Ряшенцев.

«Спутник» наконец-то прервал свою беспрецедентную серию из двенадцати поражений подряд на старте регулярного чемпионата.

Результаты других матчей: «Ермак» — «Звезда» — 3:6, «Сокол» — «Химик» — 4:0, «Южный Урал» — «Дизель» — 2:0, «Горняк» — «Саров» — 3:1, «Торпедо» (У-К) — «Нефтяник» — 4:3, «Сарыарка» — «Ижсталь» — 1:2 Б, «Динамо» (СПб) — «Рязань» — 4:2, «СКА-Нева» — «Буран» — 4:1, «Ермак» — «Химик» — 2:1, «Металлург» (Нк) — «Звезда» — 2:3 Б, «Сокол» — «Ценг Тоу» - 2:0, «Челмет» — «Дизель» — 1:6, «Горняк» — «Барс» — 2:3 ОТ, «Южный Урал» — ЦСК ВВС — 2:5.

«Спутник» с тремя очками занимает последнее 27-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ, отставая от идущего предпоследним ЦСК ВВС на четыре очка.

17 октября тагильчане играют с «Дизелистом» из Пензы (ДЛС имени Сотникова, 19.00).

Баскетбол (женщины)

Премьер-лига

«УГМК» (Екатеринбург) — «Казаночка» (Казань) — 96:51 (29:17,24:14,23:12,20:8).

Самые результативные: Грайнер — 21; Торренс — 14; Белякова — 12.

Результаты других матчей: »Казаночка» — «Динамо» (М) — 75:70, «Инвента» — МБА, «Спартак» (Нг) — «Динамо» (Нс) — 71:83, «Спарта энд К» — «Енисей» — 73:70.

Положение лидеров: «УГМК», «Надежда» — по 4 победы (4 матча), «Динамо» (к) — 2 (2) , МБА — 2 (3) , «Казаночка» — 2 (4) …

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

«Темп-СУМЗ-УГМК» — «Зенит-Фарм» — 94:53 (24:16,30:14,19:11,21:12).

Самые результативные: Балякин (15), Лавников (12), Варнаков (13).

«Урал» — «Спартак» (СПб) — 88:40 (17:17,24:9,30:7,17:7).

Самые результативные: Островский (14), Горнаев (13), Глазунов (12).

Результаты других матчей: «Химки-Подмосковье» — «Иркут» — 62:67, МБА — «Спартак-Приморье» — 70:79, «, «Новосибирск» — «Рязань» — 88:74, «Университет-Югра» — «Самара» — 74:91.

Положение лидеров: «Темп-СУМЗ-УГМК» - 6 побед (6 матчей), «Самара» — 4 (5) , «Урал» — 4 (6) , ЦСКА-2 — 3 (3) , «Химки-Подмосковье», «Купол-Родники», «Спартак-Приморье» — по 3 (5) …

Снайперы: Незванкин («Урал») — 21,5 очка в среднем за игру; Войтюк («Рязань») — 19,2; Ткаченко («Химки-Подмосковье») — 17,8… Варнаков («Темп-СУМЗ-УГМК») — 13,5… Глазунов («Урал») — 11,5…

Ассистенты: Глазунов («Урал») — 7,7 передачи в среднем за игру; Гаврилов (ЦСКА-2) — 7,0; Сопин (МБА) — 6,0… Злобин («Темп-СУМЗ-УГМК») — 4,0; Незванкин («Урал») — 3,8.. Лавников («Темп-СУМЗ-УГМК») — 2,8…

Подборы: Нестеров («Новосибирск») — 10,3 в среднем за игру; Кривошеев («Спартак-Приморье») — 8.4… Горнаев («Урал») — 7,7… Поляков («Темп-СУМЗ-УГМК») — 6,3… Луппо («Урал») — 6,2…

Следующий матч свердлововские команды «Темп-СУМЗ-УГМК и «Урал»», выступающие в первом дивизионе мужской баскетбольной Суперлиги, сыграют 26 октября между собой в Ревде.

Кубок России

17 октября «Уралмаш» проведёт первый матч 1/8 финала с иркутским «Иркутом» (ДИВС, 19.00), а 19 октября «Урал» встретится с пермской «Пармой» (ДИВС, 19.00).

Хоккей с мячом

Кубок мира

Группа «С». «Уральский трубник» (Первоуральск) — «Вейтеря» (Финляндия) — 5:1 (Маркин, Ширяев, Фефкелов, Сидоров, Герасимов). «Уральский трубник» — «Бруберг» (Швеция) — 2:3 (Герасимов, Маркин). Итоговое положение команд: «Бруберг» — 6 очков, «Ур. трубник», «Больнес» — по 3, «Вейтеря» — 0.

1/4 финала. «Эдсбюн» (Швеция) — «Хаммарбю» (Швеция) — 2:4, «Енисей» (Красноярск) — «Байкал-Энергия» — 11:1, «Бруберг» (Швеция) — «Сандвикен» (Швеция) — 3:4, «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - «Уральский трубник - 4:0. 1/2 финала. «Хаммарбю» — «Енисей» — 2:5, «Сандвиен» — «СКА-Нефтяник» — 5:2. Финал. «Енисей» — «Сандвикен» — 3:4.