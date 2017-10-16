От любви до ненависти: как в Екатеринбурге встретили Вадима Скрипченко

Вадим Скрипченко. Фото: Александр Зайцев

Футбольный клуб «Урал» одержал вторую домашнюю победу подряд. Вслед за «Тосно» (Ленинградская область) подопечные Александра Тарханова обыграли махачкалинский «Анжи» — 2:1.

Никогда раньше матч «Урала» и «Анжи» не был таким принципиальным, как в нынешнем сезоне. Всё потому, что на сегодняшний день махачкалинский клуб возглавляет экс-наставник «шмелей» Вадим Скрипченко.Это был второй приезд белорусского специалиста в столицу Урала после ухода из «Урала», и в этот раз встреча была далеко не самая приятная. Екатеринбургские болельщики буквально заглушили не-одобрительным свистом объявление фамилии Скрипченко по стадиону, да и во время матча с трибун в адрес экс-наставника «Урала» летели нецензурные высказывания.

«Тёплый приём» продолжился уже на послематчевой пресс-конференции, когда у одного из журналистов во время речи Скрипченко на мобильном телефоне заиграла песня «А в таверне тихо плачет скрипка», а затем и вовсе наставнику «Анжи» намекнули, что все неудачи его нынешней команды (махачкалинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата России) связаны с его прошлыми «грехами».

Чем обусловлено такое отношение к персоне Вадима Скрипченко, вполне понятно. Белорусский специалист покинул клуб в сложный период, заявляя при этом, что намерен сделать паузу в тренерской работе и отдохнуть. Однако уже к следующему туру чемпионата он готовил новую команду — самарские «Крылья Советов». И всё бы ничего, но матч-то был как раз против «Урала»…

По этому поводу высказались уже, наверное, все. Президент клуба Григорий Ивановзаявил, что никогда не пожмёт руку Скрипченко при встрече, болельщики не могли простить «предательство». Это всё понятно. И наверное, в какой-то степени логично.

Однако как-то быстро забывается то, что именно Скрипченко возглавил «Урал» после внезапного ухода Виктора Гончаренко. Он не убежал вслед за своим «старшим коллегой», хотя до этого они всегда работали в тандеме. Скрипченко остался и вывел «Урал» на итоговое восьмое место в турнирной таблице, что является лучшим результатом екатеринбургской команды в премьер-лиге. Белорусского специалиста буквально носили на руках и кричали: «Гений, гений». И такое отношение спустя год…

Это довольно странно. Поступок Вадима Скрипченко можно назвать и некрасивым, и даже «предательским». Но не стоит забывать и про то, что человек сделал для «Урала» действительно много, всегда с ответственностью подходил к своей работе, уважительно относился ко всем, начиная от работников клуба и заканчивая болельщиками. И вряд ли он заслужил такое отношение к себе.

Что касается непосредственно матча, то «Урал» продолжает удивлять. Учитывая все кадровые проблемы (на скамейке запасных в матче с махачкалинцами у екатеринбуржцев находились всего четыре полевых игрока), то, что «шмели» добывают очки практически в каждом матче, действительно удивляет. Казалось, что «Анжи» вот-вот дожмёт «Урал», однако подопечные Александра Тарханова выстояли и сумели добыть очень важные три очка, которые позволили им подняться на шестую строчку в турнирной таблице и максимально приблизиться к зоне Еврокубков.