Екатеринбургская команда «Повелитель паруса — Азия» стала чемпионом Национальной парусной лиги

Команда «Повелитель паруса — Азия» на «рабочем месте» и на первой ступени пьедестала почёта. Фото: Андрей Шереметьев / Национальная парусная лига

В Сочи прошёл Гранд-финал Национальной парусной лиги (НПЛ) сезона 2017 года. Чемпионом и бронзовым призёром самого престижного внутрироссийского старта стали екатеринбургские команды «Повелитель паруса — Азия» и «Повелитель паруса — Европа».

Напомним, что в рамках Высшего дивизиона Национальной парусной лиги соревновались 26 коллективов от Сочи до Владивостока. Состоялись семь промежуточных этапов — в Сочи, Севастополе, Москве, Пскове (Кривск), Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Завершались же соревнования Гранд-финалом там же, где и начинались, — в столице зимней Олимпиады-2014.

Команда «Повелитель паруса — Азия» с рулевым Сергеем Мусихиным в нынешнем сезоне НПЛ на промежуточных этапах показала невероятно стабильное выступление. С учётом вычета худшего результата на одном из этапов НПЛ, уральцы ни разу не опускались ниже шестого места. Кроме того, на их счету золотой дубль на этапах лиги в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В Сочи же, куда уральцы приехали будучи лидерами общего зачёта НПЛ, им было нужно просто не провалить своё выступление. И они справились с поставленной задачей блестяще, заняв в финале четвёртое место. Этого результата им хватило, чтобы стать чемпионами в общем зачёте. Победу команде принесли рулевой Сергей Мусихин, а также шкотовые Павел Трофимчук, Денис Тюриков и Михаил Корзников. Теперь «Повелитель паруса — Азия» будет представлять Россию в Европейской парусной лиге чемпионов и на Балтийской гонке открытого моря Nord Stream Race 2018 года.

Стоит отметить, что бронзовыми призёрами Национальной парусной лиги в составе «Повелителя паруса — Европа» стал экипаж Вячеслава Ярмоленко (шкотовые Евгений Неугодников, Юрий Попов и Кирилл Лузин).

— Сезон НПЛ получился очень напряжённым, — признался в интервью «ОГ» Сергей Мусихин. — Если в прошлом году наша очень сильная команда «Повелитель паруса — Европа» стала чемпионом НПЛ, то в этом году было решено разделить её на две команды — «Европа» и «Азия». Поскольку мы привлекли в эти команды спорт-сменов, которые занимаются парусным спортом всего два-три года, ставили перед собой цель по итогам сезона просто попасть в топ-5. Но нам удалось отработать стабильно все промежуточные этапы. Так что в Сочи нам было важно просто удержать преимущество. И нам это удалось!

— Где в нынешнем сезоне было сложнее всего?

— В Санкт-Петербурге. Там перед этапом НПЛ у нас была ещё одна регата. В общем, за короткое время нам пришлось стартовать в двух регатах (по 15 гонок в каждой). Это и морально тяжело, и физически. Но ребята молодцы — преодолели себя. Хоть победа и получилась с запасом, но всё равно было сложно. Понятно, что победили на этом этапе лиги благодаря мастерству. Но не без доли везения.

— Наверное, отдельные приятные воспоминания остались и от этапа НПЛ в Екатеринбурге в июле этого года?

— Да. Мы справились не только с погодными условиями, но и с ответственностью перед родными болельщиками. Нас приходило поддержать много друзей. Все пытались подбодрить, говорили, что мы должны победить дома. Так что нам было важно проявить моральную устойчивость. И я рад, что дома удалось выиграть. Соревнования прошли на очень высоком уровне, но в следующем году из-за чемпионата мира по футболу, видимо, в столице Урала они не состоятся. Зато в августе 2018 года Екатеринбург впервые примет чемпионат мира по матчевым гонкам среди женщин. Это тоже очень зрелищно. Так что без крупных стартов уральские любители паруса не останутся.

Фото: Андрей Шереметьев / Национальная парусная лига ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 1. «Повелитель паруса — Азия» (Екатеринбург) 2. «Navigator Sailing Team» (Москва) 3. «Повелитель паруса — Европа» (Екатеринбург) ...20. «Коматек» (Екатеринбург)