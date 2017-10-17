Теннисисты «УГМК» уступили главным конкурентам в Лиге европейских чемпионов

Японский легионер-новичок "УГМК" Махару Йошимура принёс своему клубу единственное очко в матче против "Саарбрюкена". Фото: Алексей Кунилов

Состоялся второй тур группового этапа Лиги европейских чемпионов по настольному теннису. Верхнепышминская «УГМК» в гостях уступила немецкому «Саарбрюкену» со счётом 1:3.

Специалисты называют клуб из Германии главным конкурентом «УГМК» в борьбе за первое место на групповом этапе Лиги чемпионов. Обе команды одержали победы в стартовом туре, очный поединок российского и немецкого клубов должен был дать ответ, кто из них пробьётся в четвертьфинал Лиги чемпионов с первого места.

Увы, теннисисты «УГМК» обыграть оппонентов из Германии не смогли. Дважды с одинаковым счётом 0:3 уступил россиянин Александр Шибаев (сначала португальцу Тиагу Аполонии, а затем немцу Патрику Франциске). Также всухую проиграл хорватский легионер «УГМК» Андрей Гачина тому же Франциске. Единственное очко пышминскому клубу принёс новобранец «УГМК» Махару Йошимура из Японии, который в трёх сетах взял верх над словенцем Бояном Токичем.

Во втором матче тура «Шартр» одержал гостевую победу над «Эслёвсом» — 3:2.

Следующий матч Лиги чемпионов «УГМК» проведёт 26 октября. На своей площадке пышминцы примут аутсайдера группы «Эслёвс».