Дома — хорошо. А на выезде?

Евгений Чесалин (слева) в матче с «Югрой» забросил шайбу и отдал голевую передачу. Фото: Владимир Мартьянов

Хоккейный клуб «Автомобилист» завершил самую продолжительную домашнюю серию в нынешнем сезоне КХЛ, состоящую из пяти матчей. «Шофёры», дважды уступая в счёте, обыграли «Югру» — 3:2.

Эта серия стала для екатеринбуржцев настоящим испытанием. Из пяти встреч подопечные Владимира Крикунова две провели против лидеров Западной конференции — «Йокерита» и ЦСКА. В обоих случаях «Автомобилист» уступил, но выглядел достойно.

— В целом результатами домашней серии доволен. Три матча выиграли, в двух уступили, но эти две команды, наверное, на сегодняшний день действительно посильнее. Пока всё нормально. Впереди тяжёлый выезд, будем готовиться, — рассказал «ОГ» главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

В победных матчах «шофёрам» пришлось проявить характер. Наверное, лишь победу над «Слованом» (6:3) можно назвать лёгкой. В играх с «Витязем» и «Югрой» екатеринбуржцы по ходу встречи уступали: трижды и дважды соответственно. Тем ценнее очки, набранные «Автомобилистом» в домашней серии.

Главной проблемой остаётся игровая дисциплина, то есть удаления. В пяти встречах «шофёры» схлопотали аж 87 штрафных минут, отсюда и результат: девять из четырнадцати шайб были пропущены в меньшинстве. Причём реализовали численное большинство все соперники «Автомобилиста», включая «Слован».

Есть проблемы и с формированием звеньев. Тренерский штаб «Автомобилиста» активно ищет варианты, тасует сочетания. Даже канадскую тройку нападения пришлось разбросать. И здесь речь идёт не только о том, что Владимир Крикунов тем самым пытается улучшить игру своей команды. Появление двух новичков, травмы основных игроков — это тоже факторы, влияющие на перестановки в составе.

Постоянной остаётся только вратарская позиция. Якуб Коварж неизменно появляется в стартовом составе «Автомобилиста» и действует надёжно. Но даже у него бывают ляпы (как, например, в матче с «Югрой»). От усталости.

— Конечно, у нас такая ситуация, когда Коваржу нужно дать отдохнуть, он все матчи отыграл без пауз. Но, к сожалению, Сохатский без игровой практики не очень хорош, — отметил Владимир Крикунов.

На выезд «Автомобилист» отправляется в статусе одного из лидеров Восточной конференции. «Шофёры» располагаются на четвёртой позиции, отставая от идущего вторым «Авангарда» на два очка. Впереди у екатеринбуржцев четыре выездные игры: против «Салавата Юлаева», «Нефтехимика», «Ак Барса» и «Сочи».