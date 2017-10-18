Медали ЧМ по карате киокусинкай в Екатеринбурге будут с «уральским акцентом»

Медали чемпионата мира по карате киокусинкай. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге состоялась презентация медалей третьего чемпионата мира по карате киокусинкай, который пройдёт в столице Урала 9–10 декабря.

Награды крупного турнира представил генеральный секретарь Всемирного Союза Киокусинкай (KWU) Сергей Суворов. Они будут выполнены из минералов, которые добывают в Свердловской области. Медаль за первое место – из малахита, за второе и третье – из змеевика различных оттенков. Вес одной награды составит 162 грамма.

Медаль за первое место выполнена из малахита и весит 162 грамма. Фото: Алексей Кунилов

Награды будут разыграны в 15 весовых категориях: девяти у мужчин и шести у женщин. Таким образом, для награждения изготовят 60 медалей: 15 – за первое место, 15 – за второе место и 30 – за третье место (поскольку в киокусинкай не проводятся по­единки за третье место, награды получают сразу два спортсмена, проигравших в полуфинале).

Главный тренер сборной России по киокусинкай Андрей Бура (справа) с каратистом Иваном Тумашевым. Фото: Алексей Кунилов

Кстати Стиль «киокусинкай» относительно молодой – его международное признание произошло всего 53 года назад. Но именно он стал базовым для большинства направлений контактных единоборств. Бойцы сражаются без защитной экипировки с целью нанести максимальный физический ущерб противнику. По правилам, в киокусинкай нет подсчёта очков, основные критерии победы – выведение соперника из строя (нокаут, нокдаун) или тотальное доминирование.

Как стало известно, крупнейший бойцовский форум соберёт около 300 спортсменов из 50 стран мира. Сборная России будет представлена на турнире во всех весовых категориях. В состав нашей команды вошли спортсмены из десяти субъектов РФ, в том числе из Свердловской области. Домашним турнир станет для чемпиона мира по карате киокусинкай среди молодёжи, уроженца Асбеста Ивана Тумашева. К слову, главный тренер сборной России Андрей Бура представляет уральскую столицу. Основными соперниками сборной России на чемпионате мира будут сборные Литвы, Японии, Казахстана, Болгарии, Испании и Польши.

По словам Суворова, судьба у нашего чемпионата мира – не из простых. Изначально турнир планировалось провести в Токио (Япония). Однако в начале этого года стало известно, что представители Страны восходящего солнца от организации соревнований отказались. В силу разных причин было принято решение о переносе чемпионата мира в Россию. Тем более что два года назад чемпионат мира был успешно проведён в Хабаровске. На сей раз за право проведения чемпионата мира боролись шесть городов России, но именно Екатеринбург оказался лидером по соответствию всем критериям. В первую очередь речь идёт об инфраструктуре (аэропорт и гостиницы международного уровня, зал для боёв) и поддержке властей города и региона.

Любопытно, что специально под чемпионат мира во Дворец игровых видов спорта будут привезены из Москвы три татами, на которых пройдут турнирные схватки. После окончания соревнований татами останутся в Екатеринбурге и будут переданы местным спортшколам.

Также стала известна билетная программа чемпионата. Самые дешёвые билеты (их будет совсем немного) стоят 500 рублей. Но большая часть – от 1 000 до 1 500 рублей.

– Два года назад в Хабаровске на чемпионат мира все билеты – а это более 10 тысяч штук – были распроданы ещё за неделю до начала турнира, – отметил Суворов. – Мы ожидаем, что в Екатеринбурге ажиотаж будет гораздо серьёзнее, потому что трибуны ДИВСа вмещают всего 3,5 тысячи зрителей – в два раза меньше, чем в Хабаровске, а событие такого уровня уральская столица ещё никогда не видела.