Баскетбольный «Уралмаш» сохраняет шансы на выход в четвертьфинал Кубка России

Сюжет
Спортивный протокол
Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов
Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области.
Баскетбол (мужчины).
Кубок России. 1/8 финала. Первый матч.
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Иркут» (Иркутск) — 75:77 (17:16,14:23,27:17,17:21).
«Уралмаш»: Новиков — 16, Ростовцев — 0, Шашков, Досманов — 0, Малышев — 23; Д. Кузнецов — 0, Фазулов, Евстафьев — 1, Макаров — 5, Шашков — 15, Комаров — 5, Рассказов — 10.
«Иркут»: Бубнов — 0, Анисимов — 10, Бабушкин — 12, Карпачёв — 21, Федюшин — 19; Андреев — 10, Михалёв — 3, Кузёмкин — 2, Ионов — 1, Каетано — 0.
Ответная игра 16 ноября в Иркутске.
* Несмотря на отсутствие из-за травм двух ключевых игроков (капитана и лучшего снайпера команды Антона Воскресенского, а также форварда Ильи Агинских), «Уралмаш» очень достойно сыграл в матче с командой из более высокого дивизиона и перед ответной игрой сохраняет шансы на выход в четвертьфинал.
* В составе гостей вышли семь (!) игроков, в разные годы игравшие за команды Свердловской области — Алимджан Федюшин («Урал», «Темп-СУМЗ-УГМК»), Григорий Андреев, Виталий Ионов, Михаил Карпачёв, Андрей Кузёмкин (все — «Урал»), Алексей Бабушкин («Темп-СУМЗ-УГМК») плюс Антонио Каетано, игравший в прошлом сезоне за «Уралмаш».
Хоккей.
Регулярный чемпионат КХЛ
Результаты матчей:« Динамо» (Мн) — «Торпедо» (НН) — 5:1, «Динамо» (М) — «Салават Юлаев» — 2:3, «Йокерит» — «Ак Барс» — 3:1, СКА — «Нефтехимик» — 5:2, «Динамо» (Р) — «Северсталь» — 3:2 ОТ.
Положение команд в Восточной конференции: »Ак Барс» — 43 очка (21 матч), «Авангард» —
Положение команд в Западной конференции: СКА —
Регулярный чемпионат ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Дизель» (Пенза) — 2:3 (1:1,1:1,0:1).
Шайбы забросили: Ищенко, Чемерикин — Капотов, Алексеев, Тарасов
Результаты других матчей: »Ермак» — «Ценг Тоу» — 2:0, «Металлург» (Нк) — «Химик» — 0:1, «Сокол» — «КРС Хэйлунцзян» - 5:4 ОТ, «Челмет» — «Саров» — 1:2, «Южный Урал» — «Барс» — 3:4, «Горняк» — ЦСК ВВС — 7:0.
«Спутник», набрав 3 очка, занимает последнее
19 октября с ЦСКА ВВС сыграет «Спутник» (ДЛС имени Сотникова).