Баскетбольный «Уралмаш» сохраняет шансы на выход в четвертьфинал Кубка России

Уралмашевцы проявили характер, отыграли 10-очковое отставание, но в концовке удача была на стороне соперника. Фото: БК "Уралмаш"

Сюжет Спортивный протокол

Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области.

Баскетбол (мужчины).

Кубок России. 1/8 финала. Первый матч.

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Иркут» (Иркутск) — 75:77 (17:16,14:23,27:17,17:21).

«Уралмаш»: Новиков — 16, Ростовцев — 0, Шашков, Досманов — 0, Малышев — 23; Д. Кузнецов — 0, Фазулов, Евстафьев — 1, Макаров — 5, Шашков — 15, Комаров — 5, Рассказов — 10.

«Иркут»: Бубнов — 0, Анисимов — 10, Бабушкин — 12, Карпачёв — 21, Федюшин — 19; Андреев — 10, Михалёв — 3, Кузёмкин — 2, Ионов — 1, Каетано — 0.

Ответная игра 16 ноября в Иркутске.

* Несмотря на отсутствие из-за травм двух ключевых игроков (капитана и лучшего снайпера команды Антона Воскресенского, а также форварда Ильи Агинских), «Уралмаш» очень достойно сыграл в матче с командой из более высокого дивизиона и перед ответной игрой сохраняет шансы на выход в четвертьфинал.

* В составе гостей вышли семь (!) игроков, в разные годы игравшие за команды Свердловской области — Алимджан Федюшин («Урал», «Темп-СУМЗ-УГМК»), Григорий Андреев, Виталий Ионов, Михаил Карпачёв, Андрей Кузёмкин (все — «Урал»), Алексей Бабушкин («Темп-СУМЗ-УГМК») плюс Антонио Каетано, игравший в прошлом сезоне за «Уралмаш».

Хоккей.

Регулярный чемпионат КХЛ

Результаты матчей:« Динамо» (Мн) — «Торпедо» (НН) — 5:1, «Динамо» (М) — «Салават Юлаев» — 2:3, «Йокерит» — «Ак Барс» — 3:1, СКА — «Нефтехимик» — 5:2, «Динамо» (Р) — «Северсталь» — 3:2 ОТ.

Положение команд в Восточной конференции: »Ак Барс» — 43 очка (21 матч), «Авангард» — 41 (22) , «Металлург» (Мг) — 39 (22) , «Автомобилист» - 38 (22) , «Барыс» — 37 (22) , «Салават Юлаев» — 36 (23) , «Нефтехимик» — 36 (22) , «Кунльлунь РС» — 35 (22) , «Трактор» — 30 (22) , «Амур» — 28 (22) , «Сибирь» — 26 (21) , «Адмирал» — 23 (22) , «Югра» — 19 (22) , «Лада» — 16 (22) .

Положение команд в Западной конференции: СКА — 65 (24) , ЦСКА — 46 (20) , «Йокерит» — 50 (19) , «Торпедо» (НН) — 39 (23) , «Локомотив» — 37 (22) , «Сочи» — 35 (22) , «Динамо» (М) — 35 (24) , «Северсталь» — 33 (23) , «Динамо» (Мн) — 31 (23) , «Витязь» — 26 (24) , «Слован» — 22 (23) , «Спартак» — 21 (21) , «Динамо» (Р) — 10 (23) .

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Спутник» (Нижний Тагил) — «Дизель» (Пенза) — 2:3 (1:1,1:1,0:1).

Шайбы забросили: Ищенко, Чемерикин — Капотов, Алексеев, Тарасов

Результаты других матчей: »Ермак» — «Ценг Тоу» — 2:0, «Металлург» (Нк) — «Химик» — 0:1, «Сокол» — «КРС Хэйлунцзян» - 5:4 ОТ, «Челмет» — «Саров» — 1:2, «Южный Урал» — «Барс» — 3:4, «Горняк» — ЦСК ВВС — 7:0.

«Спутник», набрав 3 очка, занимает последнее 27-е место в регулярном чемпионате ВХЛ. Фарм-клуб «Автомобилиста» учалинский «Горняк», благодаря крупной победе над самарскими «лётчиками», поднялся на 13-е место.

19 октября с ЦСКА ВВС сыграет «Спутник» (ДЛС имени Сотникова).