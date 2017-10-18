Европа говорит Олимпиадам нет

Многие страны не хотят и не могут выделить на олимпийскую стройку столько, сколько в своё время потратили на возведение спортивных объектов к Играм-2014 в Сочи. Фото: Андрей Каща

Олимпийский авторитет подорван – всё чаще жители городов Европы отказываются от проведения главных стартов четырёхлетия. Очередной тревожный звоночек для чиновников Международного олимпийского комитета (МОК) прозвенел на днях – от возможности быть выдвинутыми на организацию Игр-2026 отказались жители Австрии.

У Инсбрука была красивая идея: вновь организовать игры спустя ровно 50 лет после белой Олимпиады-1976. Перед подачей заявки местное правительство решило заручиться поддержкой населения и провести референдум. Как оказалось, австрийские налогоплательщики не в восторге от такого подарка – более 53 процентов населения региона Тироль и 67 процентов непосредственно жителей Инсбрука высказались против. Проект, в который была вбухана куча денег, придётся свернуть.

«МОК разочарован результатами референдума по выдвижению Инсбрука», – говорится в заявлении из Лозанны.

И таких «разочарований» у МОК всё больше. Находящаяся в непростом экономическом этапе развития Европа не готова тратить астрономические деньги на праздник жизни и спорта. Тем более на фоне шикарных Игр-2014 в Сочи. Польский Краков, швейцарские Давос и Санкт-Моритц, германский Мюнхен, норвежский Осло, венгерский Будапешт – вот неполный список городов, жители которых в последние несколько лет отказали властям в проведении Олимпиад.

На время олимпийские чиновники нашли «тихую гавань» в виде стран Азии. Игры одни за другими будут организовывать Пхёнчхан (2018), Токио (2020) и Пекин (2022).

– Стабильность в вопросе мест проведения Олимпийских игр следующие 11 лет – это нечто экстраординарное, – не скрывал своей радости президент МОК Томас Бах.

Опытный чиновник понимает: население развитых стран начинает рассматривать Игры не как возможность для развития территорий, а как дорогостоящую блажь, за которую приходится расплачиваться большими деньгами и нарушенной экологией. Олимпийский пузырь, раздутый гигантскими финансовыми требованиями от МОК, может вот-вот лопнуть. Игры в нынешнем виде превращаются в монстра, который начинает пожирать сам себя.