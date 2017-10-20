«Грифоны» сыграли достойно, но для для победы этого не хватило

Матч между «Урал» и «Пармой» получился упорным и зрелищным. Центровой «грифонов» Кирилл Горнаев (слева) в борьбе за мяч с пятым «номером» гостей Александром Винником. Фото: пресс-служба БК Урал

Сюжет Спортивный протокол

Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов

Из всех команд Свердловской области только две накануне сыграли свои матчи — баскетбольный «Урал» смог навязать борьбу сопернику из Единой лиги ВТБ, но всё равно проиграл, а хоккеисты из Нижнего Тагила одержали волевую победу над ближайшими соседями по подвалу турнирной таблицы регулярного чемпионата ВХЛ.

Баскетбол (мужчины).

Кубок России.1/8 финала. Первый матч

«Урал» (Екатеринбург) — «Парма» (Пермь) — 66:71 (7:15,19:16,18:21,22:19).

Самые результативные: Незванкин (20), Глазунов (16), Луппо (12) — Вздыхалкин (18), Винник (16), Ухов (11).

Год назад эти команды встречались на стадии 1/4 финала, и тогда пермяки разгромили «грифонов» 83:61. На этот раз команда Вадима Филатова в противостоянии с клубом Единой лиги ВТБ (правда, без легионеров) выглядела вполне достойно, но всё равно проиграла. 15 ноября в Перми пройдёт ответный матч, но шансы «Урала» пройти в следующий раунд невелики. Отставание в пять очков по баскетбольным меркам невелико, но у «Пармы» явно есть в чём прибавить, тогда как «грифоны» уже действовали на пределе своих возможностей.

Баскетбол (женщины)

Евролига ФИБА

Группа «В». «Фамила» — «Фенербахче» - 62:49.

Положение команд: «Перфумериас Авенида», «Якын Догу Университеси» — по 2 победы (2 матча), «Фамила», «Надежда», »УГМК» «Фенербахче» — по 1 (2) , «Фенербахче» — 1 (2) , - по 1 (2) , «Висла Кэн-Пак», Латт — по 0 (2).

Следующий матч в Евролиге «УГМК» сыграет в гостях с «Якын Догу Университеси» 25 октября.

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

Результаты матчей: «Локомотив» — «Нефтехимик» — 1:2, «Спартак» — «Авангард» — 3:2.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 43 очка (21 матч), «Авангард» — 41 (23) , «Барыс» — 40 (23) , «Нефтехимик», «Металлург» (Мг) — по 39 (23) , «Автомобилист» - 38 (22) , «Салават Юлаев», «Куньлунь» — по 36 (23) , «Трактор» — 32 (23) , «Амур» — 29 (23) , «Сибирь» — 26 (21) , «Адмирал» — 23 (23) , «Югра» — 21 (23) , «Лада» — 19 (23) .

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Спутник» (Нижний Тагил) — ЦСК ВВС (Самара) — 3:2 ОТ (0:0,0:1,2:1,1:0).

Шайбы забросили: Артамонов (2), Кожевников — Пушкарский, Д. Гареев.

* «Спутник», проигрывая 0:2, сравнял счёт за две с половиной минуты до конца третьего периода, а уже на 23-й секунде овертайма Валентин Артамонов забросил победную шайбу.

* У тагильчан, занимающих последнее 27-е место, теперь пять очков, у идущего предпоследним ЦСК ВВС на три очка больше.

Результаты других матчей: «Торпедо» (У-К) — «Молот-Прикамье» — 5:4 ОТ, «Сарыарка» — «Торос» - 6:4, «Зауралье» — «Нефтяник» — 3:2, «Рубин» — «Ижсталь» — 1:2, «Ермак» — «КРС Хэйлунцзян» — 4:3 ОТ, «Металлург» (Нк) — «Ценг Тоу» — 3:1, «Челмет» — «Барс» — 3:2.