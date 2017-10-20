«Грифоны» сыграли достойно, но для для победы этого не хватило

Сюжет
Спортивный протокол
Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов
Из всех команд Свердловской области только две накануне сыграли свои матчи — баскетбольный «Урал» смог навязать борьбу сопернику из Единой лиги ВТБ, но всё равно проиграл, а хоккеисты из Нижнего Тагила одержали волевую победу над ближайшими соседями по подвалу турнирной таблицы регулярного чемпионата ВХЛ.
Баскетбол (мужчины).
Кубок России.1/8 финала. Первый матч
«Урал» (Екатеринбург) — «Парма» (Пермь) — 66:71 (7:15,19:16,18:21,22:19).
Самые результативные: Незванкин (20), Глазунов (16), Луппо (12) — Вздыхалкин (18), Винник (16), Ухов (11).
Год назад эти команды встречались на стадии 1/4 финала, и тогда пермяки разгромили «грифонов» 83:61. На этот раз команда Вадима Филатова в противостоянии с клубом Единой лиги ВТБ (правда, без легионеров) выглядела вполне достойно, но всё равно проиграла. 15 ноября в Перми пройдёт ответный матч, но шансы «Урала» пройти в следующий раунд невелики. Отставание в пять очков по баскетбольным меркам невелико, но у «Пармы» явно есть в чём прибавить, тогда как «грифоны» уже действовали на пределе своих возможностей.
Баскетбол (женщины)
Евролига ФИБА
Группа «В». «Фамила» — «Фенербахче» - 62:49.
Положение команд: «Перфумериас Авенида», «Якын Догу Университеси» — по 2 победы (2 матча), «Фамила», «Надежда», »УГМК» «Фенербахче» — по
Следующий матч в Евролиге «УГМК» сыграет в гостях с «Якын Догу Университеси» 25 октября.
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ
Результаты матчей: «Локомотив» — «Нефтехимик» — 1:2, «Спартак» — «Авангард» — 3:2.
Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 43 очка (21 матч), «Авангард» —
Регулярный чемпионат ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил) — ЦСК ВВС (Самара) — 3:2 ОТ (0:0,0:1,2:1,1:0).
Шайбы забросили: Артамонов (2), Кожевников — Пушкарский, Д. Гареев.
* «Спутник», проигрывая 0:2, сравнял счёт за две с половиной минуты до конца третьего периода, а уже на
* У тагильчан, занимающих последнее
Результаты других матчей: «Торпедо» (У-К) — «Молот-Прикамье» — 5:4 ОТ, «Сарыарка» — «Торос» - 6:4, «Зауралье» — «Нефтяник» — 3:2, «Рубин» — «Ижсталь» — 1:2, «Ермак» — «КРС Хэйлунцзян» — 4:3 ОТ, «Металлург» (Нк) — «Ценг Тоу» — 3:1, «Челмет» — «Барс» — 3:2.
Положение лидеров: «СКА-Нева», «Динамо» (СПб) — 38 очков (15 матчей), «Ижсталь» —