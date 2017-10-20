ЗаИГРЫвание с молодёжью?

Доступность воркаута способствует росту его популярности у людей самого разного возраста, у всех, кто хочет совершенствовать свои физические возможности. Фото: Федерация воркаута Свердловской области

Международный олимпийский комитет (МОК) поворачивается лицом к молодёжи. Как заявил первый заместитель председателя Государственной думы России, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, МОК может рассмотреть вариант включения в программу Игр таких видов спорта, как воркаут и паркур.

Остававшийся многие годы крайне консервативной организацией, Международный олимпийский комитет сейчас готов на любые шаги, чтобы увеличить популярность Игр среди молодёжи. В августе прошлого года, утверждая программу Олимпиады 2020 года в Токио, сессия МОК включила в число олимпийских карате, сёрфинг, скейтборд, скалолазание, а также вернула на Игры бейсбол и его женскую разновидность — софтбол. В то же время едва не оказалась за бортом борьба — вид спорта, неизменно присутствующий на Олимпиадах с самых первых летних Игр 1896 года в Афинах, и один из совсем немногих, которые были в чести ещё у древних греков, у которых барон Пьер де Кубертен в конце позапрошлого века позаимствовал идею современных Олимпиад.

Воркаут (в переводе с английского — тренировка) — любительский вид спорта, который включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках (турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях или вообще без их использования, на земле). Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитием силы и выносливости. Люди, увлекающиеся таким спортом, называют себя по-разному: воркаутеры, уличные (дворовые) спортсмены, уличные гимнасты, турникмены.

Паркур — искусство рационального перемещения и пре-одоления препятствий с использованием прыжковых элементов, как правило, в городских условиях. Препятствиями служат как существующие архитектурные сооружения (перила, парапеты, стены и прочее), так и специально изготовленные конструкции (применяемые во время различных мероприятий и тренировок).

Конечно, дебют воркаута и паркура на Играх в лучшем случае может состояться в 2024 году, но семь лет пролетят незаметно. И общее направление дальнейших путей развития как раз сейчас самое время определять. Впрочем, президент федерации воркаута России Максим Попов в беседе с корреспондентом «ОГ» заявил, что к официальному признанию даже на федеральном уровне он и возглавляемая им организация пока не стремятся. Дело в том, что на данный момент у этого вида физической активности нет даже официального признания в виде соответствующей записи в реестре видов спорта Министерства спорта России. Зато есть тысячи площадок по всей стране и сотни тысяч занимающихся.

— Пока воркаут как субкультура развивается больше на энтузиазме молодёжи, чем директивами из министерства, — считает Максим Попов. — Наша задача сейчас — это массовость не на бумаге, а на деле. Достигать её по строгим регламентам не всегда получается, так что пока не спешим попадать в реестр Минспорта, а дальше видно будет.

Свердловская область, кстати, один из регионов-лидеров в российском воркауте. По словам Глеба Цыбина, который возглавляет это направление на Среднем Урале, наибольшей популярностью воркаут пользуется среди двадцатилетних — студентов и молодых специалистов. Причём не только в Екатеринбурге, но и во многих других городах области.

Несомненный плюс воркаута по сравнению с многими традиционными видами спорта — доступность. Даже строительство специализированной площадки обойдётся не так уж дорого, а ведь кроме того, есть масса других возможностей поработать с собственным весом. Плюс такая площадка не занимает много места — мечта Глеба Цыбина, чтобы при всех новых домах уже по проекту были пре-дусмотрены такие площадки.

В перспективе инфраструктурная доступность наряду с популярностью может стать важным плюсом в пользу включения воркаута в программу Олимпийских игр. Шутки шутками, но уровень требований к спортсооружениям достиг такого уровня, что уже по пальцам можно пересчитать города, которые в состоянии принять Олимпийские игры.

Как заметил тот же Александр Жуков, анонсируя возможное принятие новых членов в олимпийскую семью, большое значение будет иметь потенциальный интерес со стороны рекламодателей. Понятно, что традиционные партнёры Игр будут заинтересованы в том, чтобы на олимпиадах появлялись виды спорта, популярность которых набирает обороты в XXI веке.