Ксения Перова: «Приятно войти в историю российского спорта»

28-летняя лучница Ксения Перова из города Лесной вошла в историю спорта. Фото: МЕДИАСЛУЖБА WORLD ARCHERY FEDERATION

В ночь с 22 на 23 октября в Мехико-Сити (Мексика) на чемпионате мира по стрельбе из лука лидер сборной России Ксения ПЕРОВА из закрытого города Лесного завоевала золото в стрельбе из классического лука. В финальном поединке уральская спортсменка обыграла двукратную олимпийскую чемпионку Рио-2016 и чемпионку мира-2013 Хи Чжин Чан из Южной Кореи со счётом 6:4. Сразу после окончания соревнований Ксения Перова рассказала о своей победе корреспонденту «ОГ».

Проведение чемпионата мира было под вопросом

— Моему счастью нет предела! — воскликнула Ксения Перова. — Наконец-то у меня получилось сделать это — завоевать личную медаль чемпионата мира. Это очень важная награда для меня, моего тренера, всей сборной России и, конечно, моей семьи. Спасибо всем, кто мне помогал и поддерживал меня.

Ксения Перова с золотом чемпионата мира-2017 и её личный тренер Станислав Попов из Лесного. Фото: Медиаслужба международной федерации стрельбы из лука. Фото: из личного архива Ксении Перовой

— В какой форме вы подошли к чемпионату мира?

— Я думала, что к чемпионату мира подошла в хорошей форме. Но, как показала квалификация, в которой я заняла лишь 52-е место, форма оказалась не самой лучшей. Что произошло в предварительном раунде — я и сама не очень поняла. Поначалу никак не могла разобраться в своей технике. Может, переволновалась. Я ни тогда, ни сейчас не могу сказать, что нужно было бы изменить, чтобы выступить лучше.

— Может, всё дело в акклиматизации?

— Нет, прилетели мы в Мексику заранее. Провели там 10-дневный тренировочный сбор. Как раз на эти дни и пришёлся самый жёсткий момент адаптации. Из-за огромной разницы во времени между Мексикой и Уралом было очень тяжело. Но нам удалось акклиматизироваться, подогнать лук и кое-какие детали инвентаря под условия местного климата.

— Расскажите об условиях, в которых пришлось соревноваться.

— Условия были хорошие. Погода помогала нам. Не было сильных ветров или дождей. На соревнованиях по утрам было даже прохладно, но к середине дня погода налаживалась. Другое дело, местная специфическая пища. К ней пришлось относиться с большой осторожностью. Хотя у нас с собой было очень много медикаментов как раз для случаев какого-то отравления, мы всё равно с едой не экспериментировали — кушали привычные продукты. К счастью, никаких проблем не возникло.

— Месяц назад в Мексике произошло сильнейшее землетрясение, унёсшее жизни более 400 человек. Каких-то подземных толчков в дни вашего пребывания в Мехико-Сити не было?

— Когда в Мексике случилось землетрясение, естественно, проведение чемпионата мира было под вопросом. Но мы всё равно поехали. Каких-то особых мер безопасности не заметили. Всё происходило как обычно. Правда, один из соревновательных дней начался с минуты молчания в память о погибших.

Мне стало обидно за себя

— Турнир начался для вас не очень удачно. В командных соревнованиях уже в четвертьфинале сборная России (действующая чемпион мира) была разгромлена хозяйками соревнований со счётом 6:0. Что случилось?

— Конечно, обидно уступать с таким счётом. Видимо, подвёл настрой. Тогда как мексиканки были на грандиозном подъёме. За них болел буквально весь стадион — на трибуны сбежались все организаторы и волонтёры. Мексиканки просто попали в то русло, которое привело их в финал. После нас они в перестрелке выиграли у очень сильной команды Тайпея и уступили только олимпийским чемпионкам из Южной Кореи.

До Ксении Перовой чемпионаты мира выигрывали четыре советские лучницы: Эмма Гапченко (1971, Великобритания), Зебиниссо Рустамова (1975, Швейцария), Наталья Бутузова (1981, Италия) и Ирина Солдатова (1985, Южная Корея). Фото: Медиаслужба международной федерации стрельбы из лука

— Перед стартом личного турнира были ощущения, что сможете пройти далеко по турнирной сетке?

— Когда отстреляла квалификацию с 52-м результатом, в голове была мысль: зачем я вообще потратила столько времени и сил для подготовки к чемпионату мира? Мне стало обидно за себя, за то, что долго не была дома, не видела своих родных. После поражения в команде у меня в голове была только одна мысль: нужно что-то выиграть в личном турнире, потому что это последний шанс на медаль.

— Какую из своих побед на предварительных раундах вы бы могли отметить?

— Наверное, поединок 1/8 финала против победительницы Олимпиады-2016 в командном первенстве, двукратного призёра чемпионата мира-2015 кореянки Чой Мисюн. Кореянки в последнее время у меня частенько выигрывали. И я не могла допустить, чтобы я в очередной раз развалилась и не оказала конкуренции. В том поединке я выложилась до последнего. Довела встречу до перестрелки. Там Чой Мисюн попала «девять», а я — «десять».

— Между победой в полуфинале и матчем за золото у вас было три дня. Насколько тяготило это ожидание?

— Да особо не тяготило. Всё свободное время я тренировалась. Это помогло мне отвлечься. Ну и ходила на стадион. Накануне своего поединка против Хи Чжин Чан тоже ходила на стадион — смотрела финалы в блочном луке.

Сначала подумала, что проиграла

— Ваша соперница по финалу Хи Чжин Чан — номер один в мировом рейтинге. Специалисты считали именно её фаворитом вашей пары. Для вас было комфортнее выступать в роли тёмной лошадки, от которой мало кто ждёт победы?

— Было ясно, что все ставят именно на Хи Чжин Чан. Для меня это, наверное, было большим стимулом. Мне хотелось доказать, что наша сборная тоже может побеждать. В финале я выложилась по полной. Хотя очень сильно волновалась. Порой мне казалось, что у меня вот-вот случится какой-нибудь сердечный приступ. Да ещё свой отпечаток на выступление наложил сильный ветер, который дул с разных сторон. На рубеже очень сильно шатало левую руку, которой мы прицеливаемся. Мушка иногда была не на месте. Иногда я даже не знала, куда «выносить» выстрел, чтобы попасть «в жёлтое» («девять» или «десять»). Судьбу стрелы определял ветер.

— В последнем, пятом, сете Хи Чжин Чан занервничала и пустила стрелы в «семь», «шесть» и «восемь». Вы следили за этими её выстрелами?

— Как раз в последнем сете я перестала за ней следить. Я полностью отключилась. Не понимала, где я. Когда попала свой последний выстрел в «семь», подумала, что проиграла. Всё-таки «семь» — это достаточно плохо. Но, как оказалось, это был победный выстрел. Потом через какое-то время до меня дошло. Все начали кричать. Тренер обнял меня, поцеловал. Тогда я поняла, что выиграла чемпионат мира.

— Для вас золото чемпионата мира — самая ценная награда в карьере?

— Все награды завоёваны упорным трудом. Все дороги и значимы. Я довольна и золотой медалью чемпионата мира-2015 в команде, и командным серебром в Рио-2016. Так что сейчас я просто безумно счастлива.

— Знали о том, что до вас золото чемпионата мира завоёвывали только советские лучницы? Самой последней это сделала в 1985 году в корейском Сеуле Ирина Солдатова.

— Я знала, что это произошло ещё во времена СССР. Но не знала, когда точно! Конечно, приятно войти в историю российского спорта.

— Эта победа придаст вам сил пройти ещё один олимпийский цикл до Токио-2020? Ведь в вашей карьере не хватает для полного комплекта только золота Игр.

— Знала, что вы спросите про это. До Токио ещё очень далеко. Не буду загадывать. Мне остаётся только упорно тренироваться.