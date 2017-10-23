Основные конкуренты — ЦСКА и «Зенит»: «Урал» поднялся в зону Еврокубков

«Урал» празднует второй забитый гол в ворота «Ахмата». Фото: Дмитрий Медведев

Футбольный клуб «Урал» одержал третью домашнюю победу подряд. «Шмели» на своём поле оказались сильнее грозненского «Ахмата» — 2:0.

Ни для кого не секрет, что в последнее время противостояние екатеринбургской и чеченской команд пользуется особым интересом, и в первую очередь не по спортивному признаку. Многие ищут «странности», следят за судейством, за ошибками, отслеживают коэффициенты букмекеров. В этом матче ничего такого не было, хотя начался он со «странного» пенальти в ворота «Урала». Забей грозненцы, всё могло бы быть по-другому. И вопросы к судейству бы появились, и другие разговоры. Но Родолфо попал в перекладину, и игра продолжилась.

В целом хозяева смотрелись лучше «Ахмата». Больше владели мячом, больше создавали моментов. Да и забили больше, что самое главное. «Урал» продолжает свою беспроигрышную домашнюю серию. В этом сезоне «шмели» ни разу не уступили в родных стенах, а по общему количеству поражений идут на втором месте в чемпионате, уступая лишь «Зениту».

Благодаря этому успеху екатеринбуржцы ещё поднялись в турнирной таблице. На момент подписания номера, «шмели» расположились на четвёртой строчке, и единственный клуб, который может подвинуть их — это «Краснодар», который свой матч

14-го тура проведёт на выезде против «Локомотива».

Так или иначе, «Урал» как минимум на неделю останется в зоне Еврокубков. Радует и то, что команда держится так высоко не после первых туров, а в середине чемпионата. Плюс впереди две игры, в которых «шмели» должны набирать очки — на выезде с «Амкаром» и дома с «Динамо». И если в Перми екатеринбуржцам будет тяжело («Амкар» набрал ход, да и статус «уральского дерби» добавляет ответственности), то москвичи, вернувшись из ФНЛ, никак не могут найти свою игру. С 14 очками «Динамо» держится в зоне стыковых матчей, да и на выезде москвичи выступают не лучшим образом, набрали лишь четыре очка.

«Шмели» тем временем уже даже освоились на лидирующих позициях в чемпионате. Пресс-служба «Урала» довольно оптимистично смотрит на успехи клуба и шутит в социальных сетях. Так, на сообщение РФПЛ о ничейном результате в матче ЦСКА — «Зенит» в социальной сети Twitter официальный аккаунт «Урала» отреагировал сообщением: «Приятно, когда конкуренты теряют очки».