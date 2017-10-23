Футбольные «новости» из будущего

Фотографии "двойного" туалета стали хитом инфоповести перед началом Игр в Сочи. Фото: Твиттер биатлониста Мартана Фуркада

Сюжет Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге

Футбольное первенство планеты состоится в России впервые. Финальный турнир ЧМ пройдёт с 8 июня по 8 июля 2018 года в 11 российских городах, в том числе в столице Среднего Урала.

На прошлой неделе широкий резонанс в СМИ вызвало предложение мэра Калининграда покинуть город местным жителям, которые не захотят летом следующего года посещать матчи чемпионата мира по футболу и испытывать дискомфорт от присутствия фанатов. Слова градоначальника вызвали широкую дискуссию. Хотя эта новость на самом деле никакая не новость — Калининград не первый и далеко не последний город, который столкнётся с «миграцией» местных жителей в дни спортивных мегасобытий. «ОГ» решила заглянуть на несколько месяцев вперёд и рассказать, какие ещё события будут обсуждать в ближайшие полгода в 11 городах, принимающих чемпионаты мира.

Убегаем от праздника спорта

Побег «неспортивных» жителей города от мегасобытия (будь то Олимпиада или футбольный чемпионат мира) — обычная практика для любого города. Так, по данным британской Ассоциации турбизнеса, примерно пятая часть жителей Лондона уехала в дни летней Олимпиады-2012. Предварительно, конечно, сдав свой угол фанатам спорта за баснословные деньги. То же самое, к слову, было и на других Играх (включая Сочи-2014).

Досрочно закрываем сессии

Ещё одна особенность мегасобытия — освобождение квадратных метров иногородними студентами. Понятно, что на матчи чемпионата мира съедутся силовики со всей окрестности. И никаких гостиниц на них не напасёшься. Единственный доступный вариант размещения — в студенческих общежитиях. Для этой цели придётся «выселить» (а, вернее, отправить домой) иногородних студентов. С учётом того, что матчи чемпионата мира начнутся уже в середине июня, а усиление мер безопасности произойдёт ещё за несколько недель до старта турнира, можно прогнозировать, что всех иногородних студентов попросят покинуть Екатеринбург ещё в мае. Это неминуемо сдвинет весь учебный план. К слову, автор этих строк стал свидетелем подобного развития событий в 2008 году в Ханты-Мансийске, когда под июньский саммит Россия — ЕС «зачищали» общежития местного вуза для гостей и тех, кто нёс службу.

Повышаем меры безопасности

Естественно, событие уровня чемпионата мира не может пройти без повышенных мер безопасности. Можно не сомневаться в создании периметра безопасности вокруг «Екатеринбург Арены», десятках машин ГИБДД на основных улицах города и людей «в штатском», которые будут следить за порядком. Задача для них не попасть в газетные хроники усложняется тем, что на матчи съедутся тысячи болельщиков, которые захотят сделать эту поездку незабываемой. И это не всегда происходит в рамках закона.

Встречаем девушек «низкой социальной ответственности»

Хотим мы того или нет, но в дни чемпионата мира «обслуживать» тысячи гостей города приедут в том числе ночные бабочки из многих регионов РФ. Перед каждой Олимпиадой и каждым чемпионатом мира об этом с тревогой говорят местные силовики. Для самих же путан событие такого уровня — отличная возможность заработать. Тем более что слава о красоте русских женщин уже давным-давно вышла за пределы страны. Главная головная боль для девушек с «низкой социальной ответственностью» — что делать с ценами: демпинговать, чтобы повысить спрос, или, наоборот, поднять цены, чтобы сорвать куш. Здесь придётся изучить финансовые стратегии бразильских «коллег», которые совсем недавно принимали гостей футбольного чемпионата мира-2014 и Олимпиады-2016.

Ищем жареные новости

Перед началом турнира, когда сотни журналистов со всего мира слетятся в город, по традиции будет не хватать жареных информационных поводов. Особенно остро это почувствуется за день-два до первой игры, когда все фан-зоны будут осмотрены, а достопримечательности изучены. Здесь в ход пойдут любые темы. Так, перед стартом Игр в Сочи все журналисты писали о «тысячах» убитых собак, притеснении секс-меньшинств и даже «сдвоенных» унитазах на одной из арен. Весь интерес к этим темам в миг пропадёт, как только начнутся соревнования.

Чемпионат мира — благодатная пища для всех журналистов. Нас будут рассматривать подробно и внимательно, обращая внимание на каждую «особенность». Совсем недавно мы уже стали свидетелями этого, когда западные СМИ вдруг открыли для себя «выдвинутую» трибуну «Екатеринбург Арены». Можно не сомневаться: в ближайшие девять месяцев мы узнаем о нашем городе ещё много удивительных и, на первый взгляд, странных вещей, которые на самом деле «кочуют» из года в год от события к событию.