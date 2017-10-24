В «Синаре» смена рулевого?

В августе прошлого года по случаю проводов Алексея Мохова на тренерскую работу фанаты "Синары" подготовили такую вот символическую зачётную книжку. Фото: vk.com

В выездном матче со столичным клубом «КПРФ» игрой екатеринбургской «Синары» в ранге исполняющего обязанности руководил тренер команды Алексей Мохов. При этом официально главный тренер «чёрно-белых» Евгений Давлетшин не уволен, а лишь временно отстранён.

Главная претензия к Давлетшину, по всей видимости, заключается в том, что серьёзно усилившаяся перед стартом регулярного чемпионата «Синара» результат тем не менее демонстрирует весьма посредственный — после восьми сыгранных матчей екатеринбуржцы занимают скромное шестое место, набрав почти вдвое меньше очков (11), чем лидирующий «Сибиряк» (24). Более того, именно возвращение в Екатеринбург Дмитрия Прудникова, Сергея Абрамова и Дамира Хамадиева для самого Давлетшина стало скорее минусом, чем плюсом, поскольку с игроками такого уровня он прежде никогда не работал, и, как выяснилось, это не его тренерский уровень.

Алексей Мохов тоже звёзд европейского уровня прежде не тренировал, но он, что было заметно ещё в бытность его игроком, обладает той сильной харизмой, которая необходима в таких случаях. Во время матчей он довольно часто брал инициативу на себя, в том числе и во время тайм-аутов. С одной стороны, двенадцать лет в команде давали ему такое право, но настоящий главный должен иметь помимо опыта стальной характер. Первый блин Алексея получился комом — «Синара» проиграла «коммунистам» со счётом 1:6, но впереди у команды серия относительно лёгких матчей — ответная кубковая игра с ЗИКом, по две встречи с «Политехом» (дома) и «Ухтой» (в гостях).

Алексей Мохов, которому в декабре исполнится 34 года, далеко не самый молодой наставник в 25-летней истории «Синары»: в 2005 году президент клуба Григорий Иванов после серии промахов с опытными специалистами сделал ставку на 32-летнего Сергея Скоровича, с которым команда за пять с половиной лет дважды выиграла чемпионат России, Кубок страны и стала клубным чемпионом Европы.

— В какой-то момент я понял, что мы стали спокойно относиться к поражениям — соперник выше нас в турнирной таблице, так что не страшно, что проиграли, — говорил Алексей Мохов в интервью «ОГ» год назад. — Этого не должно быть ни в коем случае! В каждой игре, независимо от силы соперника, надо биться до последних секунд.

Посмотрим, удастся ли Алексею Мохову вернуть «Синаре» былой победный дух. Конечно, окончательное решение Григория Иванова ещё не объявлено, но было бы справедливо дать Мохову такой шанс.