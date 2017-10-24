Отстранённая от соревнований биатлонистка Глазырина услышит вердикт в течение месяца

В течение месяца Екатерина Глазырина узнает о своём спортивном будущем от антидопинговой панели Международного союза биатлонистов

На днях Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с заявлением по результатам работы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, которая проверяла допинг-пробы российских спортсменов-олимпийцев в Сочи-2014 на предмет царапин, которые могли указывать на возможную махинацию с подменой тестов.

Напомним, что по итогам доклада канадского юриста Ричарда Макларена в нарушении антидопинговых правил подозревался 31 стреляющий лыжник из России. В начале августа президент МОК Томас Бах заявил, что комиссией Освальда был найден метод, благодаря которому можно провести юридически обоснованную судебно-медицинскую экспертизу царапин на пробирках с допинг-пробами.

«Однако, что касается биатлона, этот способ можно применить только к пробам двух спортсменов, которые уже завершили карьеру, — говорится в заявлении IBU. — Таким образом, нет абсолютно никакого риска, что действующие спортсмены будут выступать в новом сезоне с теми, кто, возможно, был замешан в махинациях с пробами в Сочи-2014».

Это сообщение косвенно подтверждает тот факт, что в докладе Макларена могут упоминаться призёры Игр в Сочи Ольга Вилухина и Яна Романова, которые уже завершили свою карьеру.

Кроме того, IBU сообщил, что дело екатеринбургской биатлонистки Екатерины Глазыриной, которую также обвиняют в нарушении антидопинговых правил, было рассмотрено на прошлой неделе. Решение антидопинговой панели станет известно до старта сезона (до 24 ноября), когда стартует Кубок мира. Пока же спорт-сменка остаётся отстранённой от соревнований.

Кстати В Китае появился свой Григорий Родченков. Новой героиней фильма-разоблачения немецкого журналиста Хайо Зеппельта, попортившего много крови российскому спорту, стала Ксю Инсянь, на протяжении многих лет работавшая в национальных сборных командах Китая. Она рассказала о массовом употреблении допинга китайскими спортсменами в конце 80-х — начале 90-х годов под прикрытием властей. По этому поводу Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже начало своё расследование.