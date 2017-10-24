Штрафы от 50 тысяч до 1,5 миллиона рублей: как будут бороться со спекулянтами во время ЧМ-2018

Спекулянты - одна из главных проблем, связанных с проведением крупных спортивных турниров. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге

Футбольное первенство планеты состоится в России впервые. Финальный турнир ЧМ пройдёт с 8 июня по 8 июля 2018 года в 11 российских городах, в том числе в столице Среднего Урала.

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об административной ответственности за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдёт летом 2018 года в России. Спекулянты, продающие билеты нелегально, будут привлекаться к административной ответственности и, соответственно, к денежным штрафам.

И, кстати, суммы в документе фигурируют солидные. Физические лица, незаконно распространяющие билеты, получат штраф в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета. При этом сумма штрафа не должна быть менее 50 тысяч рублей. Для должностных лиц предусматривается наложение административного штрафа в размере не менее 150 тысяч рублей. Не слаще придётся и фирмам-спекулянтам. Для юридических лиц документ предусматривает денежный штраф в размере от 500 тысяч до мил-лиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Традиционно реализацией билетов для подобных турниров занимается ФИФА (Международная федерация футбола). Продажа заветных билетов осуществляется на официальном сайте федерации либо через организации, которые заключили с ФИФА специальный договор.

Помимо всего этого, документ предусматривает наказания для тех, кто создаёт и реализует поддельные билеты. Для физических лиц, распространяющих такие билеты, предусмотрен штраф в размере от 50 до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — от 150 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от миллиона до 1,5 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Безусловно, наличие подобного документа просто необходимо, и, возможно, его появление уменьшит поток спекулянтов. Но лишь уменьшит, а не искоренит зло совсем. Избавиться от спекулянтов не получается уже не один десяток лет, и это действительно глобальная проблема. Как показал Кубок Конфедераций, в России тоже не особо понимают, как бороться с нелегальной продажей билетов. Несмотря на то, что все билеты именные (на каждом из них стоят фамилия и имя владельца), на входе на стадион служба безопасности не сверяет данные на билете с данными, например, паспорта, или, на худой конец, с данными паспорта болельщика. И получается, что ты спокойно можешь пройти на матч по чужому билету, если он, конечно, не поддельный.

Для того чтобы бороться со спекулянтами, нужна система, которую необходимо разрабатывать до старта таких крупных турниров, как чемпионат мира. К сожалению, предстоящий футбольный праздник будет омрачён ограниченным количеством билетов и последующей покупкой их у спекулянтов за баснословные деньги. Благодаря новому документу все виновные понесут наказание (в первую очередь — финансовое). Но неизвестно, сколько спекулянты успеют реализовать билетов до того, как их поймают. Может, и штраф уже к тому времени на фоне выручки покажется лишь каплей в море…