На Среднем Урале определили лучшие спортучреждения

Спортшкола "Аист", чьи воспитанники тренируется на трамплинном комплексе на горе Долгая, - в числе лучших учреждений спорта Свердловской области. Фото: Юлия Степанова

Минспорта Свердловской области подвело итоги независимой оценки качества оказания услуг, предоставляемых учреждениями спорта.

Деятельность спортивных учреждений оценивали посетители и эксперты по множеству критериев, в том числе открытость и доступность информации об учреждении, комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения, доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения и удовлетворённость качеством оказания услуги.

В рейтинг лучших учреждений Екатеринбурга, по мнению уральцев, вошли детско-юношеская спортивно-адаптивная школа, школа «Спартаковец», «Уральская шахматная академия», Дворец игровых видов спорта «Уралочка», Уральская футбольная академия, детско-юношеская спортивная школа по художественной гимнастике им. сестёр Назмутдиновых, школа олимпийского резерва «Уктусские горы», Училище олимпийского резерва №1.

В городах области — специализированная школа олимпийского резерва «Велогор» (Верхняя Пышма), спортивная школа «Хризотил» (Асбест), горнолыжный комплекс «Гора Белая» (Нижний Тагил), и спортивная школа олимпийского резерва «Аист» (Нижний Тагил).