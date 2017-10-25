Специалисты Олимпийского комитета России «прокачают» спортивный инвентарь уральцев

Технология нанесения специальных «рисунков» на лыжи теперь доступна каждому. Фото: Пресс-служба АУ «ЮграМегаСпорт»

На этой неделе в Екатеринбург приедут представители Олимпийского комитета России, которые помогут нашим лыжникам улучшить качество их инвентаря.

В столицу Урала специалисты ОКР приедут на специальном трейлере, в котором находится штайншлифт — уникальный станок для обработки скользящей поверхности лыж. На инвентарь наносится особый рисунок, как протектор у автомобильных шин, только значительно мельче. Этот рисунок позволяет улучшить катучесть лыж — вплоть до полуминуты на 10 км.

— Задача штайншлифта проста, — говорит член мобильной группы ОКР Артём Александров. — Если на улице плюсовая температура и влажно, нужно вывести воду с инвентаря и создать воздушную прослойку между его поверхностью и снегом. Если же погода минусовая, на сухом снегу, напротив, желательно получить водяную плёнку под лыжами, которая обеспечит минимальное сопротивление движению. Именно для этого и нужен штайншлифт.

Эта технология обработки лыж не является какой-то химерой. Топ-спортсмены во всём мире «прокачивают» свои лыжи с помощью штайншлифта. У сборной России он появился незадолго до сочинской Олимпиады, на которой, к слову, наши лыжники и биатлонисты завоевали целую россыпь наград. После окончания Игр-2014 «олимпийское наследие» колесит по регионам России.

— Со штайншлифтом мы объехали уже несколько десятков регионов нашей страны, — говорит олимпийский чемпион-2002 Михаил Иванов, руководящий мобильной группой ОКР. — Только в октябре мы побывали в Ханты-Мансийске и Тюмени. Сейчас на очереди Свердловская область. Ваш регион является одним из лидеров в сфере лыжного спорта и биатлона. Здесь, наверное, каждый второй житель катается на лыжах. И естественно, мы ожидаем большое количество инвентаря. В районе тысячи пар. В оперативном режиме мы постараемся обработать лыжи. И всё — абсолютно бесплатно.

Передать лыжи для подготовки специалистами ОКР можно до 29 октября через ближайшие спортшколы, развивающие лыжные гонки и биатлон. Сама мобильная группа ОКР будет располагаться в Екатеринбурге рядом с офисом Федерации лыжных гонок Свердловской области (ул. Старых Большевиков, 2а).