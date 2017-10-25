Держите деньги наготове

Одобрение заявок на приобретение билетов и списание средств начнётся уже с сегодняшнего дня. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге

Футбольное первенство планеты состоится в России впервые. Финальный турнир ЧМ пройдёт с 8 июня по 8 июля 2018 года в 11 российских городах, в том числе в столице Среднего Урала.

С 26 октября Международная федерация футбола (ФИФА) начнёт списание средств с банковских карт болельщиков, оставлявших свои заявки на приобретение билетов на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России следующим летом. Электронные письма с подобным уведомлением получили все болельщики, оставившие заявки на официальном сайте федерации.

В рассылке ФИФА предупреждает болельщиков о том, чтобы на счетах их банковских карт, которые были указаны в качестве платёжного элемента, была необходимая сумма.

То есть если вы подавали заявку на покупку билетов и с вашей карты внезапно исчезли средства — не пугайтесь. Это значит, что ФИФА одобрила вашу заявку и провела операцию по оплате. Кстати, может так получиться, что сумма будет снята не та, на которую вы заказывали билеты. В таком случае это будет означать, что ФИФА одобрила вашу заявку частично, если, конечно, вы рассчитывали приобрести билеты сразу на несколько матчей. Узнать о том, какие билеты вам одобрили, а какие нет, можно будет на сайте федерации в личном кабинете. И уже после того, как деньги будут списаны.

Если же на счету вашей банковской карты во время операции ФИФА не окажется нужной суммы, вам просто могут забраковать всю заявку. «Если ФИФА не получит от вас оплату за распределённые вам путём случайной жеребьёвки билеты в полном объёме, ФИФА может отменить зарезервированные для вас билеты, отклонить вашу заявку на покупку билетов полностью и расторгнуть договор купли-продажи билетов», — говорится в письме.

Безусловно, система далеко не идеальная. Логичнее было бы уведомлять болельщиков об изменении статуса их заявки и давать хотя бы какой-то временной период, в течение которого можно было бы провести оплату. Но есть как есть. Начиная с сегодняшнего дня и по 16 ноября

ФИФА будет производить списание средств за покупку билетов, а значит, в течение этого периода у болельщиков должны быть необходимые средства на банковских картах. Повезло только тем, кто выбрал в качестве оплаты банковский перевод — им пришлют уведомление о том, что заявка одобрена, и назовут сумму, необходимую для оплаты. Также у этих болельщиков будет 10 дней после подтверждения заявки, чтобы произвести операцию.