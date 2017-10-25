Экс-глава РФБ Юлия Аникеева стала первым спортивным чиновником, приговорённым к реальному тюремному сроку

Юлия Аникеева ровно за месяц до отставки и президент ФИБА Орасио Мураторе. Фото: Елена Никитченко / ТАСС

Бывший президент Российской федерации баскетбола Юлия Аникеева приговорена Чертановским судом Москвы к 4 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Впрочем, обвиняемая на оглашение приговора не явилась и вообще исчезла, несмотря на браслет. Так что для того, чтобы отправить её в места лишения свободы, Аникееву надо сначала найти.

Строго говоря, де-юре президентом РФБ Юлия Аникеева и не была, хотя и занимала фактически эту должность с 12 июля 2013 года по 25 августа 2015-го. В нынешнее насыщенное информационным мусором время отдельные детали уже мало кто помнит, поэтому вкратце напомним, что 1 июля 2013 года под давлением Единой лиги ВТБ и её высоких покровителей подал в отставку с поста руководителя РФБ бывший топ-менеджер «Газпрома» Александр Красненков. Временным президентом (до назначенной на 2 августа конференции) стал исполнительный директор попечительского совета федерации Леонид Европейцев, тогда же именно из уст Европейцева впервые прозвучало неизвестное широкой аудитории имя Юлии Аникеевой как возможного будущего руководителя. На тот момент Аникеева, в прошлом — мастер спорта международного класса по гребле, занимала пост заместителя генерального директора Единой лиги ВТБ. Уже через десять дней Европейцев подал в отставку по состоянию здоровья, и исполняющей обязанности президента РФБ стала Аникеева.

Широкомасштабная и крайне запутанная подковёрная борьба различных групп влияния в самой РФБ и вокруг неё закончилась тем, что на состоявшейся 2 августа конференции Аникеева с большим преимуществом победила известную в прошлом баскетболистку Светлану Абросимову (в 2003–2004 и 2007–2012 годах она играла в екатеринбургской «УГМК»). Проигравшая сторона подала в суд, длительное судебное разбирательство завершилось тем, что в марте 2014 года избрание Аникеевой окончательно было признано незаконным. Однако она продолжала оставаться у руля в ранге и.о. до 25 августа 2015 года, когда новым президентом РФБ был избран Андрей Кириленко. Напомним, что именно из-за ситуации вокруг Аникеевой (непрозрачной системы управления организацией) Международная федерация баскетбола (ФИБА) дисквалифицировала РФБ и сборные России, что едва не стоило мужской команде участия в чемпионате Европы.

Едва заступив на пост, Кириленко заявил о том, что будет тщательно проверена финансовая деятельность федерации в период правления Аникеевой. Итогом проверок и стало уголовное дело в отношении самой Аникеевой, главного бухгалтера РФБ Михаила Кочаряна (умер в декабре прошлого года), исполнительного директора федерации Дмитрия Домани (скрывается за границей) и частного предпринимателя Елены Силиной, оказывавшей бухгалтерские услуги Аникеевой (заключила сделку со следствием и была осуждена на 3,5 года). Изначально речь шла о сомнительных гражданско-правовых сделках с индивидуальными предпринимателями, из-за которых федерация потеряла 127 миллионов рублей; в итоговом обвинительном заключении остались 44 миллиона.

Получается, что один суд юридически лишил Аникееву срока во главе РФБ, а другой и вовсе отправил в места лишения свободы.

Таким образом, Юлия Аникеева стала первым руководителем (хоть и юридически нелигитимным), который получил реальный срок лишения свободы, причём за деяния, непосредственно связанные с возглавляемой федерацией. В 2000 году фигурантом уголовного дела об организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева стал тогдашний президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов. Как установил суд, его брат Виктор нашёл киллера и передал ему деньги, за что был осуждён на 4 года лишения свободы. Сам же четырёхкратный олимпийский чемпион пять лет скрывался за границей, в 2007 году был признан виновным, приговорён к трём годам тюрьмы, но затем освобождён прямо в зале суда по амнистии, объявленной в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В декабре прошлого года сбежал за границу Георгий Беджамов, возглавлявший федерацию бобслея и скелетона России. Претензии, имеющиеся к нему у правоохранительных органов, также не связаны со спортивным менеджментом — в рамках расследований по делу Внешпромбанка Беджамова обвиняют в хищении 1 миллиарда рублей. В федерации бобслея и скелетона сначала заявляли, что президент находится в плановой поездке, но затем были вынуждены провести конференцию и выбрать новым руководителем дважды олимпийского чемпиона Александра Зубкова.