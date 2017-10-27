«Дубль» Илья Крикунова в ворота бывших одноклубников принёс победу «Автомобилисту»

Самым результативным игроком матча «Сочи» — «Автомобилист» стал нападающий екатеринбургской команды Илья Крикунов. Фото: пресс-служба ХК «Сочи»

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Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов

Хоккеисты «Автомобилиста» добыли выжные три очка в Сочи, баскетболисты «Уралмаша» стартовали с двух побед во Втором дивизионе Суперлиги, волейбольная «Уралочка» в матче с московским «Динамо» проиграла второй матч в нынешнем чемпионате. Обзор турниров.

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Сочи» (Сочи) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:3 (0:0,0:1,1:2).

Шайбы забросили: 0:1 Чайковски (21.38); 0:2 И. Крикунов (44.18); 1:2 Анд.Иванов (54.05); 1:3 И. Крикунов (59.29, в пустые ворота).

* Автор «дубля» в ворота хозяев Илья Крикунов предыдущие три сезона выступал в составе команды «Сочи».

Результаты других матчей: «Торпедо» (НН) — «Югра» — 1:2 Б, «Витязь» — СКА — 2:4, «Йокерит» — «Барыс» — 2:3, «Спартак» — «Сибирь» — 4:0, ЦСКА — «Динамо» (Мн) — 4:1, «Слован» — «Локомотив» — 2:3, «Салават Юлаев» — «Металлург» (Мг) — 1:4, «Динамо» (Р) — «Авангард» — 1:0 ОТ.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 50 очков (24 матча), «Авангард» — 48 (26) , «Нефтехимик» — 45 (25) , «Барыс» — 45 (26), «Салават Юлаев» — 43 (27) , «Автомобилист» — 43 (26) , «Металлург» (Мг) — 42 (26) , «Куньлунь РС» — 38 (25) , «Трактор» — 37 (26) , «Сибирь» — 31 (24) , «Амур» — 29 (24) , «Адмирал» — 27 (25) , «Югра» — 23 (26) , «Лада» — 20 (25) .

Положение команд в Западной конференции: СКА — 73 (27) , ЦСКА — 53 (24) , «Йокерит» — 53 (24) , «Локомотив» — 45 (26) , «Торпедо» (НН) — 41 (26) , «Динамо» (М) — 38 (26) , «Сочи» — 37 (25) , «Северсталь» — 36 (25) , «Спартак» — 32 (25) , «Динамо» (Мн) — 31 (25) , «Витязь» — 29 (27) , «Слован» — 25 (26) , «Динамо» (Р) — 13 (25) .

Снайперы: Доус («Барыс») — 24 шайбы, Ковальчук (СКА) — 20, Ткачёв («Ак Барс») — 14… Паре, Чесалин — по 7… Василевский, Михнов (все — «Автомобилист») — по 6…

Ассистенты: Вей («Барыс») — 27 передач, Гусев, Дацюк (оба — СКА) — по 20… И. Крикунов — 15… Торченюк — 8… Трямкин (все — «Автомобилист») — 7…

Гол+пас: Ковальчкук — 34 (20+14), Гусев (оба — СКА) — 33 (13+20), Вей («Барыс») — 32 (5+27)… И. Крикунов - 19 (4+15)… Чесалин, Паре (все — «Автомобилист») — по 13 (7+6)…

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Буран» (Воронеж) — «Спутник» — (Нижний Тагил) — 2:4 (1:0,1:0,0:4).

Шайбы забросили: Банцеров, Буйницкий — Гиберт, Чемерикин, Гайсин, Артамонов.

* «Спутник» после провального старта набирает очки в третьем подряд матче, благодаря чему поднимается в турнирной таблице с последнего 27-го места на 26-е. Тагильчане, набрав 9 очков, на одно очко опережают ЦСК ВВС. Правда, самарские «лётчики», провели на два матча меньше.

* Серия выездных матчей «Спутника» продолжится играми с «Рязанью» (28 октября), «СКА-Невой» ( 30-го) и питерским «Динамо» (1 ноября).

Результаты других матчей: «Саров» — «Сарыарка» — 4:2, «Дизель» — «Торпедо» (У-К) — 2:1, «КРС Хэйлунцзян» — «Звезда» — 2:3, «Ценг Тоу» — «Химик» — 4:2, «Торос» — «Сокол» — 1:2, «Ижсталь» — «Металлург» (Нк) — 1:2, «Нефтяник» — «Ермак» — 2:0, «Динамо» (СПб) — «Южный Урал» — 3:1, «СКА-Нева» — «Горняк» — 2:1, «Рязань» — «Челмет» — 1:2.

Положение лидеров: «Динамо» (СПб) — 43 (17) , «СКА-Нева» — 42 (17) , «Нефтяник» — 33 (18) …

Волейбол (женщины)

Суперлига

«Динамо» (Москва) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:1 (25:27,26:24,25:15,26:24).

Самые результативные: Гончарова (31), Любушкина (15), Щербань (14) — Климец (23), Енина (17), Гарелик (12).

Результаты других матчей: «Динамо-Метар» — «Сахалин» — 3:2, «Протон» — «Заречье-Одинцово» — 1:3, «Ленинградка» — «Динамо» (Кр) — 3:0, «Енисей» — «Динамо» (Кз) — 0:3.

Положение команд: »Заречье-Одинцово» — 11 очков, «Динамо» (Кз), «Енисей», «Динамо» (М) — по 9, «Ленинградка», «Уралочка-НТМК» - по 6, «ПРотон», «Сахалин» — по 3, «Динамо-Метар», «Динамо» (Кр) — по 2.

14 ноября «Уралочка-НТМК» сыграет с казанским «Динамо» (Екатеринбург, ДИВС, 19.00).

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Урал» (Екатеринбург) — 79:69 (29:19,19:10,17:18,14:22).

Самые результативные: Анд.Иванов (20), Поляков (15), Варнаков (12) — П. Александров (15), Глазунов (12).

Первая удачная атака из-за периметра гостям удалась лишь в середине третьей четверти после 16 (!) промахов подряд. Имея по ходу матча фору «плюс 20», ревдинцы во второй половине едва позволили сопернику вернуться в игру.

Результаты других матчей: «Самара» — ЦСКА-2, «Рязань» — «Купол-Родники». 26 октября., «Спартак» (СПб) — МБА — 71:66, «Зенит-Фарм» — «Химки-Подмосковье» — 57:68.

Положение лидеров: «Темп-СУМЗ-УГМК» - 7 побед (7 матчей), «Самара» — 6 (8) , ЦСКА-2 — 5 (5) , «Химки-Подмосковье», «Спартак-Приморье» — по 5 (7) , «Урал» - 4 (7) …

31 октября «Темп» играет в гостях с «Химками-Подмосковье», а «Урал» с МБА.

Суперлига. Второй дивизион. Группа «Б».

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Динамо» (Магнитогорск) — 108:97 (24:27,27:17,29:25,28:28).

Самые результативные: Шашков, Рассказов (по 17), Малышев (15).

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Динамо» (Магнитогорск) — 82:74 (26:12,17:26,23:15,16:21)

Самые результативные: Рассказов (17), Шашков, Новиков (по 16).

Результаты других матчей: «Уфимец» — «Динамо» (Мг) — 100:96,86:92; «Чебоксарские Ястребы» — «Руна-Баскет» — 61:56,72:48, «АлтайБаскет» — «Руна-Баскет» — 60:86,58:73; «Нефтехимик» — «Уфимец» — 75:113,69:94.

Положение кломанд: »Уфимец» — 3 победы (4 матча), «Чебоксарские Ястребы», «Уралмаш» — по 2 (2) , «Руна-Баскет» — 2 (4) , «Динамо» (Мг) — 1 (4) , «АлтайБаскет», «Нефтехимик» — по 0 (2) .

Во Втором дивизионе мужской Суперлиги в сезоне-2017/18 выступят 14 команд, разбитых на две группы. В группу «А» вошли «Арсенал» (Тула), «Буревестник» (Ярославль), «Динамо» (Ставрополь), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Русичи» (Курск), «Тамбов» (Тамбов) и «Эльбрус» (Черкесск), в группу Б — «АлтайБаскет» (Барнаул), «Динамо» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Тобольск), «Руна-Баскет» (Москва), «Уралмаш» (Екатеринбург), «Уфимец» (Уфа) и «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары). На первом этапе, который завершится 9 февраля, внутри групп команды сыграют в четыре круга спаренными матчами — каждая проведет по 24 встречи.

По его итогам восемь лучших клубов продолжат борьбу за медали во втором раунде. Четыре команды одной группы сыграют с четырьмя из другой в четыре круга (по 16 игр). Причем результаты первого этапа с соперниками из своей группы учитываются. Матчи пройдут с 20 февраля по 8 апреля, и по итогам второго этапа будут определены призеры чемпионата.