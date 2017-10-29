Алексей Евсеев: «Очень хочется повторить путь «Лестера»

В нынешнем сезоне Алексей Евсеев забил за «Урал» три мяча. Фото: Никита Медведевских

В летнее трансферное окно состав футбольного клуба «Урал» пополнил бывший полузащитник «Зенита» Алексей Евсеев. В Екатеринбург футболист приехал с травмой, однако, оправившись от повреждения, он быстро завоевал доверие главного тренера и стал появляться на поле довольно часто. В своём дебютном матче за «Урал» Евсеев, выйдя на замену, забил гол в ворота «Арсенала» и принёс своей команде ничью. Вскоре Евсеев и вовсе стал появляться в стартовом составе. В интервью «ОГ» Алексей рассказал о том, как команда оправилась от вылета из Кубка России, как футболисты «Урала» относятся к тому, что клуб находится в лидерах, а также о том, почему не думает о вызове в национальную сборную.

«Турнирную таблицу в команде не обсуждаем»

— Вы перешли в «Урал» с травмой, и многие болельщики отнеслись к этому скептически. Мол, все команды усиливаются, а наша молодёжь покупает, да ещё и травмированную. Как прошла адаптация в команде? Тяжело было войти в новый коллектив?

— На самом деле, адаптация прошла очень легко, коллектив здесь прекрасный. Я всегда стараюсь выходить на поле с целью забить и помочь команде набрать три очка. Рад, что тренерский штаб мне доверяет, и я часто появляюсь в составе.

— После 14-ти туров «Урал» идёт на четвёртом месте, удивляя всех. Как реагируете на это внутри команды?

— В раздевалке мы вообще не разговариваем про положение в турнирной таблице. Готовимся к каждому сопернику серьёзно, работаем с полной самоотдачей. Таблицу абсолютно не обсуждаем.

— В сезоне 2015/2016 «Урал» после 14-ти туров также имел в своём активе 22 очка и шёл на шестом месте. Однако после зимнего перерыва команда просто перестала набирать очки, лишившись мотивации. Что нужно сделать команде, чтобы в этом сезоне вновь не пойти по этому пути?

— Если честно, я не понимаю, как можно начинать сезон с целью не вылететь. Раньери вот тоже говорил, что главная цель «Лестера» — не вылететь из английской премьер-лиги. А потом, как известно, они стали чемпионами. Не знаю, насколько мы готовы повторить путь «Лестера», но очень бы этого хотелось.

— В последние сезоны особый интерес вызывает противостояние «Урала» с грозненской командой (ранее она называлась «Терек», сейчас — «Ахмат»). В прошлом сезоне, после поражения от «Терека» со счётом 1:4, президент клуба Григорий Иванов сказал о том, что многие ошибки, допущенные молодыми игроками, связаны с излишним давлением на команду. Как команда подошла к матчу с «Ахматом» в этом году?

— В каждом матче можно найти что-то «странное». Да даже если взять нынешний матч. Можно было легко сказать: «Смотрите, они сами себе пенальти на второй минуте привезли». Мы смотрели недавно матч Кубка России, «Тамбов» играл с «Авангардом», и там защитник после подачи срезал мяч в свои ворота. И такое бывает, это просто стечение обстоятельств. Так что к нынешнему матчу мы готовились абсолютно спокойно, как к любой другой встрече.

— В матче с «Ахматом» вы вышли в стартовом составе, но оказались на левом фланге атаки. Комфортно там играть?

— У меня уже был опыт выступления на этой позиции, правда, не в «Урале», а в «Зените» и в молодёжной сборной России. Мне, конечно. удобнее играть на позиции десятого номера, то есть под нападающим. Но если разобраться, то за свою профессиональную карьеру я играл на всех позициях, за исключением вратаря и левого защитника, поэтому, как решит тренерский штаб, там я и буду играть.

— В матче с «Ахматом» вы забили свой третий мяч за «Урал». Какой гол самый запоминающийся?

— Для футболиста все мячи важны. Забивать всегда тяжело. В матче с «Арсеналом» мы отыгрались с 0:2, с «Тосно» я забил второй мяч команды, нам стало играть легче, то же самое в матче с «Ахматом». Поэтому выбрать какой-то один я затрудняюсь. Но даже если бы счёт был 5:0, и я забил шестой, то всё равно бы радовался.

— В этом сезоне «Урал», что называется, ничейная команда. Семь ничьих в 14 матчах — это хорошо или плохо?

— С одной стороны, хорошо, что не проигрываем в этих матчах, с другой — обидно, что не добиваемся победы. Есть матчи, с той же «Уфой», когда мы забили в самой концовке, а был матч, например, с «Краснодаром», когда в концовке судья назначил нелепый пенальти, и мы упустили три очка. Каждую ничью можно оценивать по-разному, но игра забывается, а результат остаётся.

— После ничьих, в которых «Урал» смотрелся лучше, остаётся неприятный осадок?

— Конечно. Даже, если честно, когда мы играем хуже, но результат ничейный — всё равно остаётся неприятный осадок, потому что в нынешнем футболе любая команда может выиграть у любой. «Рубин» же, например, выигрывал у «Барселоны».

— Впереди матч с «Амкаром». Уже успели проникнуться атмосферой уральского дерби?

— На самом деле, в команде особо не акцентируют внимание на этом. Хотя, конечно, я слышал, что матч с «Амкаром» — это уральское дерби, и что для болельщиков это особенная встреча.

— «Амкар» в матче с «Уралом» по мнению букмекеров считается фаворитом. С чем это связываете?

— Здесь, может быть, учитывали то, что играть будем на искусственном поле, плюс «Амкар» играет дома. Может быть, есть ещё какие-то причины.

«Правильно, что молодёжи дают шанс проявить себя в Кубке России»

— С чем связываете столь ранний вылет «Урала» из Кубка России? Болельщики явно не ожидали, что команда оступится в матче с «Шинником»…

— Не считаю, что то поражение было совсем по делу. Да, мы, безусловно, играли плохо, однако я считаю, что и «Шинник» нас не превосходил. Они свои моменты забили, мы нет. Вот и в следующем раунде они в своей «ловушке» в Костроме поймали ещё и «Олимпиец».

— Как в команде восприняли поражение?

— Конечно, мы расстроились, переживали по этому поводу. Кубок России — это отдельный турнир, где помимо трофея можно выиграть путёвку в Еврокубки.

— Почему на ваш взгляд топ-клубы выставляют на кубковые матчи молодёжь? Им не нужен трофей и Еврокубки?

— В каждой команде есть молодёжь, и если не давать им шанс в кубковых встречах, то получится, что у молодых игроков совсем не будет игровой практики. В премьер-лиге молодёжь появляется в концовке встречи на две-три минуты, это совсем не то. Тренерский штаб даёт людям, которые не попадают в стартовый состав, шанс проявить себя, я считаю, что это правильно.

— За играми национальной сборной следите?

— Да. Считаю, что с Кореей наши футболисты провели хороший матч и одержали заслуженную победу. Хотя и Иран должны были обыгрывать, даже по составу если смотреть.

— Владимир Ильин недавно вызывался в национальную сборную. Делился впечатлениями?

— Он рассказывал, что в сборной очень хороший коллектив, микроклимат. Говорил о том, что с ним разговаривал Станислав Черчесов по поводу травмы.

— За счёт чего сборная может добиться успеха на домашнем чемпионате мира?

— Безусловно, это произойдёт только в том случае, если команда будет показывать очень хорошую игру. Ну, и никуда без везения, оно обязательно должно присутствовать.

— О своём вызове в сборную часто задумываетесь? Наверное, это мечта каждого игрока…

— Если честно, то совсем об этом не думаю. Только начал играть в премьер-лиге, рад, что тренерский штаб мне доверяет. Если вызовут в сборную — хорошо. Не вызовут — буду дальше работать на тренировках и помогать «Уралу».

«Слежу за играми «Автомобилиста»

— Вы в Екатеринбурге уже несколько месяцев. Успели познакомиться с городом?

— Да, он довольно красивый. Я особо, конечно, не люблю гулять, но много где был с ребятами из команды. Часто собираемся в «Гринвиче», поесть, обсудить, просто отдохнуть. Семья сюда не переехала, но они ко мне приезжают в гости.

— В Екатеринбурге очень много спортивных команд. Следите за другими видами спорта?

— Если честно — то не особо. Был один раз на хоккее, «Автомобилист» играл с «Ак Барсом». Меня позвал Денис Кулаков, мы сходили и не пожалели, получился очень классный матч, «Автомобилист» проигрывал 0:2, но в итоге одержал победу. Когда жил в Питере, следил за СКА, сейчас слежу за «Автомобилистом», могу зайти в Интернет, посмотреть, как сыграли.