Бесплатные поезда на ЧМ-2018: миф или реальность?

Бесплатные поезда будут не будут курсировать между всеми городами-организаторами чемпионата мира. Фото: Алексей Кунилов

АНО «Транспортная дирекция — 2018» опубликовала предварительное расписание движения составов бесплатных поездов во время чемпионата мира по футболу. И сразу же у многих болельщиков возникли вопросы.

Прежде всего необходимо сказать о том, что система с бесплатными поездами была протестирована во время Кубка Конфедераций. Любой болельщик, который приобрёл билет на один из матчей турнира, мог забронировать себе место в бесплатном поезде, указав номер билета. Поезда эти курсировали строго между городами-организаторами: Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи. Условно говоря, находясь в одном городе — организаторе турнира, болельщик мог бесплатно попасть в другой, заранее зарегистрировавшись и предъявив билет на матч в городе, в который он отправляется.

Система работала очень даже неплохо: на каждый матч из всех городов отходили поезда, причём болельщики могли выбрать более удобное время, так как составов отправлялось несколько. То же самое было и по окончании матча. Я лично опробовал систему на себе: на финал Кубка Конфедераций (который проходил в Санкт-Петербурге) и обратно я добирался на бесплатном поезде из Москвы. Составы новые, персонал отзывчивый — всё было идеально. И, кстати, на таких поездах катались не только российские болельщики, но и, например, чилийцы.

И, казалось бы, протестировав всё это на Кубке Конфедераций, организаторы справятся с аналогичной задачей и на чемпионате мира. Однако тут возникли проблемы. И в первую очередь они связаны с тем, что городов-организаторов не четыре, а одиннадцать, и расположены они довольно далеко друг от друга.

— Стало понятно, что сервис болельщиками востребован. В среднем 30 процентов болельщиков воспользовались поездами один раз. 55 процентов сделали 2–3 поездки. 15 же процентов болельщиков сделали более четырёх поездок на дополнительных бесплатных поездах. Так что мы уже сейчас начинаем работать над принципами перевозки болельщиков на ЧМ-2018, — отметил генеральный директор АНО «Транспортная дирекция — 2018» Терентий Мещеряков, подводя итоги работы системы бесплатных поездов на Кубке Конфедераций.

Оказалось, что обеспечить поездами желающих из всех городов-организаторов не представилось возможным. Болельщики открыли расписание (пускай и предварительное) и ужаснулись. На примере Екатеринбурга, в котором пройдут четыре матча группового этапа: в столицу Урала можно будет приехать на бесплатном поезде только накануне второго матча (21 июня). И то — исключительно из Казани. Аналогичная ситуация складывается с поездами из Екатеринбурга — в расписании значатся лишь составы, следующие до Москвы (три поезда).

— Расписание поездов неполное, — рассказали «ОГ» в «Транспортной дирекции — 2018». — На данный момент утвердили только часть маршрутов, на которые уже открыто бронирование мест. До 15 декабря расписание будет дополнено, всего в дни чемпионата мира будут курсировать около 500 поездов. К сожалению, обеспечить движение между всеми городами-организаторами не представляется возможным. Что касается Екатеринбурга, то из него болельщики смогут отправиться на матчи только в Москву и Волгоград.

Как говорится, хотели как лучше — получилось как всегда. К чему были громкие заявления о том, что во время чемпионата мира будет огромное количество бесплатных поездов? Москва и Волгоград… Всего два направления для екатеринбургских болельщиков, среди которых немало тех, кто купил себе билеты, например, в Самару, Нижний Новгород или Калининград. Фанаты, покупая билеты, рассчитывали на бесплатный проезд, но на деле оказалось, что добираться до места проведения матчей нужно будет своим ходом.

Можно сколько угодно говорить о том, что бесплатные поезда — роскошь и что нужно радоваться тому, что есть хоть какие-то направления. Да, в этом есть какая-то доля правды, но сути дела она не меняет: многие болельщики оказались вынуждены думать о том, как добираться в тот или иной город. Да и как-то не совсем справедливо то, что, например, из Москвы можно попасть на любой матч, а из Екатеринбурга — только в столицу и в Волгоград.