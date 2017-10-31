«Самая большая проблема — у Александра Легкова»

На Олимпиаде-2014 в Сочи Александр Легков выиграл золото в марафоне на 50 км и серебро в эстафете 4х10 км. Фото: Андрей Каща

В Лозанне (Швейцария) прошли слушания комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда по делам шести российских лыжников, которые обвиняются в махинациях с допинг-пробами на Играх-2014 в Сочи. В их числе — двое уроженцев Свердловской области: Евгения Шаповалова из Нижнего Тагила и Евгений Белов из Октябрьского Камышловского района.

Лыжники были отстранены от участия в стартах ещё в декабре прошлого года по итогам доклада канадского юриста Ричарда Макларена. С той поры МОК пытается разобраться: кто менял пробы, как это было сделано, участвовали ли спортсмены во всём этом глобальном обмане. Основа доказательств базируется на показаниях беглого борца с допингом Григория Родченкова. Летом МОК также стал доступен новый способ определения царапин на пробирках с мочой, с которой якобы и проводились некие манипуляции.

В конца мая Спортивный арбитражный суд постановил: сохранить предварительные временные ограничения до 31 октября 2017 года.

На этой неделе судьбоносное заседание состоялось в Лозанне. Оно проходило около десяти часов. В ходе него должно было быть вынесено решение — выступать ли шестерым россиянам или же нет в олимпийском зимнем сезоне. Сторона обвинения настаивала на аннулировании результатов сборной России по лыжным гонкам в Сочи-2014 и требовала не допускать всю сборную России к Пхёнчхану-2018. Российские же лыжники настаивали на своей невиновности: допинг не употребляли, в подмене проб не участвовали.

Краткое резюме по прошедшему заседанию дала в интервью «Р-Спорту» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе: «Была комиссия при Лозаннском университете, которая проверяла банки. Они обнаружили, что были вскрытия у конкретных людей. Наверное, самая большая проблема в этом плане у Александра Легкова. Но, собственно говоря, других доказательств нет».

Комиссия под руководством Денниса Освальдав итоге заявила, что пока не готова поставить точку в этом деле. Это будет сделано до конца следующей недели. От решения косвенно зависит судьба не только шестерых спортсменов, но и всей сборной России, которую действительно могут оставить без Олимпиады-2018.