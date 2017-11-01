Кто из уральцев может выступить на Играх-2018 в Пхёнчхане?

Начинаем обратный отсчёт до старта Игр в Пхёнчхане. Фото: пресс-служба Союза биатлонистов России

Через сто дней в южнокорейском Пхёнчхане будут разыграны первые комплекты медалей зимней Олимпиады. На данный момент на попадание в команду, согласно спискам Олимпийского комитета России, претендует 14 спортсменов Свердловской области. Перед началом зимнего олимпийского сезона «ОГ» решила оценить их шансы стать участниками главного старта четырёхлетия, а также рассказать о самих соревнованиях.

Новинка Олимпиады — шанс для Урала

Всё меньше времени остаётся до начала Олимпиады в Пхёнчхане. На прошлой неделе организаторы Игр отрапортовали, что строительство соревновательных и несоревновательных объектов Игр завершено. А накануне олимпийский огонь прибыл в столицу Южной Кореи город Сеул, откуда начал своё 100-дневное путешествие по Стране утренней свежести.

По сравнению с Олимпиадой в Сочи, где были разыграны 96 комплектов медалей, в Пхёнчхане будет на шесть комплектов больше. Международный олимпийский комитет решил включить в программу Игр новые дисциплины: биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), дабл-микст в кёрлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте.

Для Урала потенциально медальным может оказаться мужской биг-эйр (прыжок с большого трамплина и выполнение трюков в полёте). В этой дисциплине лидером сборной России считается наш 20-летний сноубордист Антон Мамаев. В прошлом зимнем сезоне он впервые в карьере попал на пьедестал почёта этапа Кубка мира в Канаде, а в общем зачёте Кубка занял очень высокое шестое место.

Мамаев, если он попадёт на Олимпиаду, будет дебютантом Белых игр. А что с теми, кто уже имеет опыт выступления на главном старте четырёхлетия?

Прошлый сезон был самым успешным в карьере Антона Мамаева. В олимпийскую зиму он входит в ранге лидера сборной России. Фото из личного архива Антона Мамаева

Шипулин — да. Скокова — возможно. Липницкая — нет

Напомним, что на Играх в Сочи-2014 свердловчане (их всего выходило на старт семеро) завоевали три медали: золото в активе биатлониста Антона Шипулина и фигуристки Юлии Липнцикой. Бронза — у конькобежки Юлии Скоковой.

Именно Шипулин открывает список главных претендентов на награды Пхёнчхана-2018. Пока внешне вся подготовка лидера сборной России и медалиста двух Олимпиад — Ванкувера-2010 и Сочи-2014 — складывается неплохо. Он прошёл все предсезонные сборы вместе со своим напарником по мини-команде Алексеем Волковым, принял участие в летнем чемпионате мира в Чайковском (Пермский край), где завоевал золото в смешанной эстафете и серебро в гонке преследования.

Не теряет надежды по-ехать в Южную Корею и бронзовый призёр тех Игр в командной гонке Юлия Скокова. Последние годы она тренируется вне сборной. Теоретические шансы попасть на Олимпиаду у неё есть лишь на дистанции 1 500 метров. Но на недавнем отборе в Коломне на этой дистанции она стала только четвёртой с очень слабым результатом. Чтобы претендовать на поездку в Пхёнчхан, ей нужно реабилитироваться на декабрьском чемпионате России и затем подтвердить свой класс в январе на чемпионате Европы.

Увы, уже завершила карьеру одна из главных звёзд Сочи-2014 фигуристка Юлия Липницкая, ставшая чемпионом Олимпиады в командном первенстве. Теперь все надежды нашего региона в этом виде спорта связаны с Максимом Ковтуном. Ему не представилась возможность показать себя на домашней Олимпиаде, но есть шанс наверстать упущенное в Пхёнчхане. Мужская сборная по фигурному катанию на эти Игры заработала два места. Интрига в том, кто именно будет защищать честь страны. Хотя у мужчин, кроме Ковтуна и Михаила Коляды (на последнем ЧМ Ковтун стал лишь 11-м, а Коляда — восьмым), выступать, по большому счёту, некому.

В нынешнем сезоне Максим Ковтун ещё не стартовал, всё равно он считается «железным» кандидатом на поездку в Пхёнчхан. Фото: Александр Исаков

Приятная неожиданность

В число потенциальных медалистов можно было бы включить и новоуральскую шорт-трекистку Евгению Захарову. Она уже давным-давно входит в состав сборной России. Главные её успехи связаны с эстафетами. В этой дисциплине она в 2015 году выиграла золото чемпионата Европы, а в начале 2017-го — этап Кубка мира. В новом сезоне Кубка мира она уже поднималась на третью ступень пьедестала этапа Кубка мира. Но… В первой (и пока единственно успешной) эстафете нынешнего сезона она участвовала только в предварительном забеге. Решение тренеров сборной оставлять Захарову на замене во время решающего эстафетного забега вызывает некоторые опасения по поводу её олимпийских перспектив. Остаётся только надеяться, что в ноябре на ближайших этапах Кубка мира она сумеет доказать свою состоятельность как стабильного участника эстафетной команды.

Всегда с надеждой на награды на Олимпиаде уезжают российские хоккеисты. Шанс попасть в сборную, согласно списку ОКР, имеют два хоккеиста «Автомобилиста» (Екатеринбург) Анатолий Голышев и Никита Трямкин. Нападающий «Автомобилиста» Голышев зарекомендовал себя ещё два года назад, забросив в регулярном чемпионате КХЛ 25 шайб и став одним из лучших снайперов лиги. С тех пор тренерский штаб сборной России пристально следит за выступлениями Голышева и довольно часто привлекает его к играм за национальную команду. Хотя на чемпионат мира Анатолий так и не попал, как не попал и в заявку сборной на первый этап нового розыгрыша Евротура, который стартует восьмого ноября. Зато в Финляндию от «Автомобилиста» отправится Никита Трямкин. Его возвращения из-за океана (Трямкин два сезона выступал в НХЛ) с нетерпением ждали болельщики «шофёров». На старте нового сезона защитник демонстрирует хорошую игру, и Олег Знарок решил дать шанс Трямкину, вызвав его в команду для игр на Кубке Карьяла. Конечно, пока рано говорить о формировании состава сборной России по хоккею, которая отправится в Корею. Однако логично, что именно в матчах Евротура Олег Знарок и его помощники будут отбирать потенциальных претендентов.

Главное — не победа

К сожалению, в самом медалеёмком олимпийском виде спорта — лыжных гонках — Свердловская область давным-давно забыла об успехах. Сейчас на попадание в команду претендуют Анна Медведева, Вера Миляева и Никита Ступак. Но никого из них, если уж быть до конца откровенным, нельзя отнести даже к «тёмным лошадкам». Женская сборная России в «длинных» гонках давно забыла вкус побед. В битвах с Норвегией, Швецией, Финляндией и другими странами наши девушки давно находятся в роли проигравших. Реально на попадание в команду может рассчитывать Медведева, а вот 20-летняя Миляева ещё очень молода и неопытна. Обратная ситуация в мужской команде. Сейчас в сборной России собран очень сильный состав. Сергей Устюгов, Никита Крюков, Алексей Петухов, Глеб Ретивых, Александр Панжинский, Андрей Парфёнов, Антон Гафаров. Что ни имя — звезда. И сместить кого-то из них (а, значит, и попасть на Олимпиаду) для Ступака будет сродни подвигу.

В биатлоне составить компанию Шипулину может ещё одна екатеринбурженка — молодая Светлана Миронова. Правда, шансы на её попадание в олимпийскую команду специалисты оценивают не слишком высоко. Главные минусы Мироновой — отсутствие опыта выступлений на Кубке мира и крайняя нестабильность в стрельбе, которая, судя по летним стартам, никуда не уходит. Основной плюс — скоростной потенциал, который является козырем уральской спортсменки на фоне «неспешности» нынешних «сборниц».

В лыжном двоеборье шанс поехать в Пхёнчхан имеет наш Самир Мастиев. Для попадания на Игры ему желательно хоть раз попасть в топ-30 соревнований Кубка мира.

В список кандидатов также был включён уральский шорт-трекист Андрей Михасёв. Весной он был внесён в расширенный состав сборной России для подготовки к Олимпиаде. В августе из 14 мужчин Союз конькобежцев России сократил состав до восьми. В этом списке Михасёву места не нашлось. Вряд ли он выступит и на ноябрьских этапах Кубка мира. А без этого о поездке на Игры можно забыть.

Держим в уме

Ещё одна стреляющая екатеринбургская лыжница, которая наверняка могла бы поехать на Игры в Пхёнчхан — Екатерина Глазырина. Но о её актуальной форме доподлинно неизвестно. Ещё прошлой зимой она была отстранена от участия в соревнованиях по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Своё решение антидопинговая панель Международного союза биатлонистов (IBU) обещает озвучить до начала сезона, когда стартует Кубок мира (то есть до 24 ноября). Пока же спортсменка остаётся отстранённой от соревнований.

Стоит отметить, что состав сборной России на Олимпиаду-2018 будет полностью определён не позднее 26 января 2018 года. «ОГ» будет пристально следить за всеми кандидатами в нашу команду, которой в феврале предстоит выступить в Пхёнчхане.