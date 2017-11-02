Первыми жертвами Родченкова стали лыжники

Евгений Белов (слева) и Александр Легков за многие годы выступлений сдали десятки допинг-проб, и ни разу ни у кого не возникало сомнений в их чистоте. Фото: Андрей Каща

Бомба замедленного действия, заложенная беглым борцом с допингом Григорием Родченковым, взорвалась — первыми (но, вероятнее всего, не последними) дисквалифицированными по обвинению в допинговых махинациях на Играх-2014 в Сочи стали чемпион и серебряный призёр той Олимпиады Александр Легков и ещё один из сильнейших лыжников нашей команды — уроженец посёлка Октябрьский Камышловского района Евгений Белов.

Как уже сообщала «ОГ», в декабре 2016 года после допингового расследования канадского юриста Ричарда Макларена была отстранена шестёрка наших лыжников — кроме Легкова и Белова, под подозрением Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, а также тагильчанка Евгения Шаповалова. В понедельник в Лозанне состоялись слушания с участием спортсменов и представителей комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денниса Освальда, которая расследовала махинации с допинг-пробами Сочи-2014. Поздно вечером в среду пресс-служба МОК опубликовала официальное решение.

Олимпийские функционеры отменили результаты Легкова и Белова, показанные на Играх в Сочи. У Евгения это 18-е место в скиатлоне на 30 км и 25-е — в гонке на 15 км. Для Александра же это решение МОК стоит потери марафонского золота и эстафетного серебра. Кроме того, Легков и Белов не могут быть аккредитованы ни в каком качестве на последующей Олимпиаде.

Вместе с тем решение о дисквалификации принимает не МОК, а Международная федерация лыжного спорта (FIS). Она будет рассматривать дела россиян только после того, как МОК вынесет свой вердикт по четырём оставшимся лыжникам.

Увы, пока по делам Легкова и Белова нет мотивировочной части, поэтому непонятно, исходя из чего комиссия МОК признала спортсменов виновными в манипулировании допинг-пробами. Без этого особого смысла обращаться с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS) также нет. Легков и Белов пока никак не прокомментировали решение МОК. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе лишь заявила о том, что в CAS они обязательно пойдут. Пока же в скупых комментариях других чиновников превалируют эмоции.

— Мы, естественно, не согласны с этим решением, — сказал «ОГ» вице-президент ФЛГР Сергей Крянин. — Нельзя при принятии столь серьёзных решений опираться на показания одного человека с сомнительной репутацией. Легкова я знаю уже многие годы и доверяю ему как себе. Я убеждён, что никаких подмен проб с участием спортсменов просто не могло быть.

Необычным образом солидарность со спортсменами проявил бронзовый призёр Игр-2006 в Турине в лыжных гонках екатеринбуржец Иван Алыпов — в случае если у Легкова будут отобраны медали, он готов вернуть и свою олимпийскую награду обратно в МОК.

— Конечно, слова о том, что я «готов тоже вернуть в МОК их железку», были сказаны на эмоциях, — отметил Иван Алыпов. — Но мне действительно обидно за наших ребят, которых я знаю много-много лет и не сомневаюсь в их чистоте. Решение МОК для меня нелогичное и непонятное.

К сожалению, шестерыми лыжниками-жертвами Россия вряд ли отделается. Комиссия МОК сейчас изучает дела ещё двух десятков отечественных спортсменов, подозреваемых в манипуляциях с допинг-пробами в Сочи. Решение по Легкову и Белову — это прецедент. И не нужно питать иллюзии, что к остальным нашим атлетам может быть какое-то снисхождение. Скорее всего, перед Пхёнчханом-2018 нас будет ждать повторение сценария Рио-2016, когда россиян-олимпийцев (и то далеко не всех) пускали на Олимпиаду только в самый последний момент. Ещё хуже, если дисквалифицируют всю команду, а отдельным спортсменам разрешат выступать лишь под нейтральным флагом.