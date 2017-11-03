Александр Ворсин: «Моя цель — развитие ММА в Екатеринбурге»

Александр Ворсин с двумя золотыми медалями чемпионата мира по панкратиону. Фото: из личного архива Александра Ворсина

В Сочи завершился чемпионат мира по панкратиону. Соревнования такого масштаба в данном виде спорта впервые проходили на территории России.

Панкратион — возрождённый древний олимпийский вид единоборства, считающийся прародителем современных смешанных единоборств: он был включён в программу Олимпийских игр аж в 648 году до нашей эры. В нём, как и в ММА, разрешены удары ногами и руками, броски, а также болевые и удушающие приёмы в партере. Время схватки ограничено, спортсмены выступают в специальной защите, чтобы обезопасить себя и соперника от травм.

Свердловскую область на чемпионате мира по панкратиону представляли три спортсмена: Руслан Нуриев (юноши 16–17 лет), Алексей Вагин и Александр Ворсин (ветераны 36–45 лет), однако побороться за награды сумел лишь Александр Ворсин, который увёз из Сочи сразу две золотые медали.

— Я выступал в категории до 66 килограммов, — рассказал «ОГ» Александр. — Причём сразу в двух дисциплинах — в «фулл-контакте» (полный контакт) и «семи-контакте» (бой с ограничениями). Основные отличия между ними заключаются в том, что полный контакт очень близок по правилам к ММА: форма одежды — шорты, рашгард (компрессионная футболка), защитный шлем и перчатки шесть унций. В «семи-контакте» из одежды используются эндимы — традиционная греческая форма (аналог кимоно). На руках перчатки четыре унции, но запрещены удары в голову — разрешены только их обозначения.

Прежде чем попасть на чемпионат мира, Александр Ворсин прошёл довольно серьёзный отбор: в середине апреля спортсмен выиграл чемпионат России, который проходил в Самаре, а в июне стал двукратным чемпионом Европы.

— Мне привычней выступать в полноконтактной версии, потому что я занимаюсь ММА и не тренируюсь в кимоно. Если говорить о конкуренции на чемпионате мира, то она была везде высокой, во всех категориях — как весовых, так и возрастных. В общекомандном зачёте в тройке призёров оказались Россия, Казахстан и Украина, — добавил Александр Ворсин.

Обе золотые медали чемпионата мира дались свердловскому спортсмену с большим трудом.

— Все поединки на чемпионатах России и Европы я закончил досрочно. Хотел и на чемпионате мира выступить аналогично, но мои соперники оказали очень достойное сопротивление, и моя классическая тактика ведения боя периодически давала сбой. Приходилось перестраиваться по ходу поединка, меняя тактику под особенности соперника, — объяснил спортсмен.

Александр Ворсин — не только спортсмен, но и тренер-преподаватель первой категории: уже на протяжении 13 лет он тренирует детей.

— Моя главная цель — это развитие ММА в области и создание детско-юношеской сборной ММА в Екатеринбурге. Победу на чемпионате мира не праздновал, уже на следующий день был на тренировке. Вообще, выступать по ветеранам больше не вижу смысла, хочу попробовать себя в основной подгруппе, где выступают спортсмены старше 18 лет.