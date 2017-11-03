В Екатеринбурге стартовал Кубок России по сквошу

В сквош играют два человека. За стеклом находятся зрители. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 3 ноября, в Екатеринбурге стартовал розыгрыш Кубка России по сквошу. Почти сто сильнейших сквошистов со всей России в течение трёх дней выявят первого в истории обладателя Кубка страны.

Что же такое сквош? Сквош — это спортивная игра, в которую два человека играют на спортивном корте (64 м2 ) специальными ракетками и небольшим резиновым мячом (4 см в диаметре), который при ударе о стену буквально расплющивается. Отсюда и название игры: по-английски «to squash» — расплющить. Игроки стараются отбить мяч в стену так, чтобы соперник не смог сделать удар по нему. Проигрывает тот, у кого мяч коснулся пола более одного раза или не долетел до стены. Сквош зародился в Англии в XIX веке.

На корте - Кирилл Изотов (Свердловская обл.) и Андрей Колчевников (Москва). Фото: Алексей Кунилов

Сквош-движение в Екатеринбурге началось формироваться в 2008 году — в этот год на Урал приехал Арсений Мусихин. Именно он создал уральскую сквош-лигу и местную федерацию.

Президент Федерации сквоша России Кирилл Перов отметил, что сквош в последнее время набирает в стране популярность. Фото: Алексей Кунилов

— В этом году Екатеринбургу впервые доверили провести соревнование всероссийского уровня, — рассказал «ОГ» действующий президент Федерации сквоша России Кирилл Перов. — Екатеринбург это всё-таки третья столица России. Кроме того, Федерация сквоша Свердловской области пошла нам на встречу и выразила большую заинтересованность в проведении Кубка. Наш вид спорта шагает за пределы Москвы — это замечательно. Сейчас очень много в сквош играют в Новосибирске, Омске, Красноярске и им, конечно, ближе приехать в Екатеринбург, чем в столицу.

Сквош - очень динамичный вид спорта. Каждый розыгрыш - настоящая феерия. Некоторые игроки даже разгоняют мяч до 200 км. в час. Фото: Алексей Кунилов

Свердловскую область буду представлять 11 мужчин (Золотухин Алексей, Серебров Максим, Сон Сергей, Шанаурин Станислав, Филинков Игорь, Изотов Кирилл, Макеев Павел, Артишевский Ярослав, Крупий Алексей, Власов Никита и Мусихин Арсений) и 3 девушки (Саетгалиева Екатерина, Артишевская Алла, Христолюбова Дарья). К слову, Екатерина Саетгалиева — вице-чемпионка России по сквошу 2017 года.

Кубок России по сквошу. Фото: Алексей Кунилов

На самом деле, сквош сейчас действительно набирает популярность. Практически каждый, кто хоть раз попробовал, стремится продолжить играть. Чтобы попробовать себя в сквоше, не требуется специальная подготовка. В отличие, например, от большого тенниса, где без помощи тренера у новичка зачастую не получается даже перекинуть мяч через сетку. Да и в прошлом году сквош входил в шорт-лист на включение в программу летних Олимпийских игр и не исключено, что в 2024 в Париже мы увидим первого олимпийского чемпиона.