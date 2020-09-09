В Нижнем Тагиле открыли школьный стадион, которого ждали более 15 лет

Площадь стадиона - более 10 тыс. кв. м. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила / Илья Колесов.

В Нижнем Тагиле открыли многофункциональную спортивную площадку. Своим стадионом обзавёлся центр образования №1.

На территории рядом со школой обустроили футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для сдачи норм ГТО. Площадь стадиона составила более 10 тыс. кв. м. Одновременно здесь смогут проводиться уроки физкультуры сразу у трёх классов. Кроме занятий в рамках школьной программы, на стадионе будут проходить тренировки различных спортивных секций.

На строительство площадки из городского бюджета было выделено около 30 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам директора школы Людмилы Шурыгиной, образовательное учреждение ждало появление этого объекта более 15 лет.

Отмечается, что на открытии спортивной площадки побывал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Фото и видео с мероприятия он опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, год назад «Областная газета» сообщала о начале строительства данного объекта.