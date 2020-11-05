В Екатеринбурге за шесть лет отремонтируют 56 спортивных объектов

В ближайшие шесть лет в Екатеринбурге отремонтируют 56 спортивных объектов. Также планируется построить и реконструировать семь объектов спортивной инфраструктуры.
Это следует из муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», рассчитанной на 2021 — 2026 годы и утверждённой главой города Александром Высокинским. Документ опубликован на сайте администрации муниципалитета.
В числе объектов, на которых предстоит провести капитальный ремонт, числятся бассейны «Калининец» и «Юность», спортшкола №8 «Локомотив». Работы там запланированы на 2021 — 2022 годы.
В 2024 — 2025 годах в уральской столице построят лыжероллерную трассу на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Чкаловский» на Дагестанской, 1.
На финансирование запланированных в рамках программы мероприятий будет выделено более 8,1 млрд рублей.
Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о том, что в Екатеринбурге на улице Тенистая начали строить бассейн. Спортобъект войдёт в состав образовательного центра, включающего также школу и детский сад.
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Согласно программе, с каждым годом в Екатеринбурге увеличивается количество людей, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом. Если в 2018 году таких горожан насчитывалось 552,7 тысячи, что составляло 39,8% от общей численности населения, то в 2020 году это число выросло до 655,8 тысячи (46,2%). К 2026 году долю занимающегося спортом населения планируют увеличить до 58,9%.