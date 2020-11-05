В Екатеринбурге за шесть лет отремонтируют 56 спортивных объектов

В Екатеринбурге регулярно занимаются физкультурой и спортом 655,8 тысячи человек. Фото: Владимир Мартьянов.

В ближайшие шесть лет в Екатеринбурге отремонтируют 56 спортивных объектов. Также планируется построить и реконструировать семь объектов спортивной инфраструктуры.

Это следует из муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», рассчитанной на 2021 — 2026 годы и утверждённой главой города Александром Высокинским. Документ опубликован на сайте администрации муниципалитета.

В числе объектов, на которых предстоит провести капитальный ремонт, числятся бассейны «Калининец» и «Юность», спортшкола №8 «Локомотив». Работы там запланированы на 2021 — 2022 годы.

В 2024 — 2025 годах в уральской столице построят лыжероллерную трассу на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Чкаловский» на Дагестанской, 1.

На финансирование запланированных в рамках программы мероприятий будет выделено более 8,1 млрд рублей.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о том, что в Екатеринбурге на улице Тенистая начали строить бассейн. Спортобъект войдёт в состав образовательного центра, включающего также школу и детский сад.