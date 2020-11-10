В ЦПКиО Екатеринбурга рассказали о тематике нового катка. Фото: пресс-служба парка.

В ЦПКиО Екатеринбурга рассказали о новом катке, который разместится на территории фан-зоны. Сооружение получит название "Северное сияние".

Уникальное природное явление, взятое за основу проекта, найдёт отражение в деталях – от интерьера входного павильона до арт-объектов на льду. На площадке посетители смогут увидеть переливающиеся цветные элементы и световые инсталляции. Общую картину дополнят фигуры обитателей северных морей – 10-метровый светодиодный кит и семья пингвинов, сообщили в пресс-службе парка.

Фото: пресс-служба парка

Как предполагалось ранее, лёд зальют на территории фан-зоны, которая ещё не использовалась под зимние развлечения. Общая площадь ледяной поверхности составит 12 500 кв. метров, что в три раза больше катка, который раньше работал в центральной части ЦПКиО. Аллея же будет доступна для прогулок.

Общая сумма инвестиций, привлечённых к открытию нового катка, составит 45 млн рублей. Уже строится павильон площадью 600 кв. метров. Внутри расположится прокат фигурных и хоккейных коньков, зоны для переодевания и отдыха, камеры хранения, кафе, туалеты.

Фото: пресс-служба парка

"Мы постарались воссоздать на катке образ северной природы, передать красоту и необычный визуальный эффект полярного сияния. Проект получился смелым и масштабным, и мы уже видим отклик со стороны партнёров на наши идеи", – рассказала директор парка им. Маяковского Екатерина Кейльман.

Фото: пресс-служба парка

Открытие катка запланировано на начало декабря. В новогодние каникулы и по выходным на нём пройдут мастер-классы по фигурному катанию, в День всех влюбленных – по парным танцам на льду. Также в парке можно будет встретить Новый год. отмечается, что при оплате билетов на каток картой «Мир» гости получат скидку 20%.