Темы дня

Спорт / Спортивные сооружения
20 ноября 2020, 13:11

Екатеринбуржцы смогут посмотреть матч «Автомобилист» - «Торпедо» на парковке прямо из машин

автомобилист

Игру покажут на медиа-фасаде Академии единоборств РМК. Фото: скрин поста в Инстаграм

В Екатеринбурге для болельщиков «Автомобилиста» оборудуют фан-зону на парковке у КРК «Уралец» со стороны улицы Шейнкмана. Завтра там будет вестись трансляция домашнего матча с «Торпедо».

Игру покажут на медиафасаде Академии единоборств РМК. Ожидается, что за сражением команд смогут наблюдать более сотни любителей хоккея. Чтобы попасть в фан-зону, им необходимо зарегистрироваться здесь. Игра состоится в 16:30, однако запускать машины на парковку начнут в 15:00.

Зрителей ждёт не только просмотр матча, но и выступление группы поддержки, а также прямые включения на арену.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе ХК «Автомобилист», клуб впервые организует трансляцию матча на большом экране на парковке.

Необходимость этого продиктована действующими в Свердловской области ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. Проводимые в закрытых помещениях спортивные мероприятия должны проходить без зрителей.

Отметим, что «Автомобилист» и «Торпедо» проведут матч в рамках регулярного первенства КХЛ. Ранее екатеринбургский клуб одержал две выездные победы - над ярославским «Локомотивом» и рижским «Динамо».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.11.2020, 14:49 / Политика
Владимир Путин заявил, что оспаривание решений Нюрнбергского трибунала является нарушением мировой безопасности
20.11.2020, 14:34 / Общество
Свердловским медикам передали 200 автомобилей из автопарков мэрий
20.11.2020, 14:30 / Общество
Евгений Куйвашев: с прямыми перелётами из Екатеринбурга за рубеж придётся повременить
20.11.2020, 14:06 / Общество
Типография "Уральский рабочий" снова выставлена на продажу
20.11.2020, 13:57 / Общество
В России перенесли итоговое сочинение в 11-х классах