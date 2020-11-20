Екатеринбуржцы смогут посмотреть матч «Автомобилист» - «Торпедо» на парковке прямо из машин

Игру покажут на медиа-фасаде Академии единоборств РМК. Фото: скрин поста в Инстаграм

В Екатеринбурге для болельщиков «Автомобилиста» оборудуют фан-зону на парковке у КРК «Уралец» со стороны улицы Шейнкмана. Завтра там будет вестись трансляция домашнего матча с «Торпедо».

Игру покажут на медиафасаде Академии единоборств РМК. Ожидается, что за сражением команд смогут наблюдать более сотни любителей хоккея. Чтобы попасть в фан-зону, им необходимо зарегистрироваться здесь. Игра состоится в 16:30, однако запускать машины на парковку начнут в 15:00.

Зрителей ждёт не только просмотр матча, но и выступление группы поддержки, а также прямые включения на арену.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе ХК «Автомобилист», клуб впервые организует трансляцию матча на большом экране на парковке.

Необходимость этого продиктована действующими в Свердловской области ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. Проводимые в закрытых помещениях спортивные мероприятия должны проходить без зрителей.

Отметим, что «Автомобилист» и «Торпедо» проведут матч в рамках регулярного первенства КХЛ. Ранее екатеринбургский клуб одержал две выездные победы - над ярославским «Локомотивом» и рижским «Динамо».