Создана Академия волейбола Николая Карполя

В январе этого года Николай Карполь посетил стройплощадку Академии волейбола вместе с руководством областного минспорта. Фото: Павел Ворожцов

Региональное правительство приняло постановление о создании государственного автономного учреждения Свердловской области «Академия волейбола Н.В. Карполя». Документ опубликован на сайте pravo.gov66.ru.

Этим же постановлением утверждено поручение региональному министерству физической культуры и спорта утвердить устав учреждения, назначить членов наблюдательного совета. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области глава региона поручил в течение одного месяца внести соответствующие изменения в Реестр государственного имущества СО.

Создание волейбольной академии было давней мечтой Николая Васильевича Карполя. В интервью «Областной газете» легендарный уральский тренер рассказывал, что в ней будет использован весь лучший мировой опыт в подготовке не только спортсменов, но и тренеров, судей. Да и самому наставнику «Уралочки» с его уникальным более чем полувековым тренерским стажем и рекордным количеством трофеев будет чем поделиться.

Символический первый камень на месте строительства здания академии в Железнодорожном районе Екатеринбурга губернатор Евгений Куйвашев, Николай Карполь и сенатор Аркадий Чернецкий заложили 1 августа 2019 года. Это был первый объект, заложенный в Свердловской области в рамках подготовки к Всемирной Универсиаде 2023 года. Завершение строительства планировалось на декабрь 2020 года, и задача, можно сказать, выполнена. Как пояснили корреспонденту «Областной газеты» в региональном министерстве физической культуры и спорта, строительство практически завершено, и сдача объекта в эксплуатацию планируется на конец декабря.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».