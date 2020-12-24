Экспертиза дала добро на демонтаж трибун «Екатеринбург Арены» и строительство музея спорта

Экспертиза дала добро на демонтаж трибун и строительство музея спорта. Фото: Галина Соловьёва

Проект строительства здания музея свердловского спорта на месте временных трибун «Екатеринбург Арены» получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Информация об этом размещена на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Цель проводимой экспертизы – обеспечение сохранности объектов культурного наследия регионального значения, поскольку Центральный стадион, построенный в Свердловске в 1957 году и реконструированный к чемпионату мира 2018 года, признан памятником архитектуры сталинского неоклассицизма. Для того чтобы арена соответствовала требованиям ФИФА к стадионам, принимающим матчи чемпионата мира (в Екатеринбурге прошли четыре игры), вместимость спортивного сооружения была за счёт временных трибун увеличена с 23 до 35 тысяч мест. Причём предполагалось, что в дальнейшем временные трибуны будут разобраны.

Экспертиза установила, что запланированные работы (в частности, демонтаж сборно-разборных трибун секторов «B» и «D») не представляют опасности для сохранения статуса памятника. Здание музея, которое будет построено на этом месте, по мнению авторов экспертизы, не препятствует восприятию общего ансамбля стадиона. Трибуны планируется разобрать в 2021 году, строительство здания музея продлится около двух лет.

Площадь двухэтажного здания музея спорта Свердловской области составит порядка 800 квадратных метров. На нём расположится экспозиция, часть которой сейчас временно размещена в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта (там представлены дореволюционный и раннесоветский период). Экспонаты для музея многие годы собирал ветеран спорта Юрий Задорин, в 50–80-е годы прошлого века возглавлявший спортивные организации профсоюзов.

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