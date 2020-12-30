У «Екатеринбург Арены» открылся каток. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие новой территории спортивного отдыха «Арена Парк». Сегодня на каток площадью 1800 квадратных метров смогут выйти все желающие.

Открытие ледовой площадки состоялось накануне. Участие в мероприятии принял глава министерства физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Он выступил с приветственным словом, «зажёг» новогоднюю ёлку и перерезал красную ленточку около катка.

Фото: Галина Соловьёва

«Мы открываем в преддверии Нового года прекрасный спортивный ледовый объект, который позволит людям насладиться физическими упражнениями, катанием на коньках и просто приятным времяпрепровождением», – сказал министр.

Фото: Галина Соловьёва

На открытии катка побывала фотокорреспондент «Областной газеты». Она узнала от Леонида Рапопорта, что за восемь лет в городе было построено 24 ледовых объекта, также появляются корты во дворах. В ходе беседы глава министерства предположил, что новый каток станет центром притяжения для горожан.

После того, как все слова были сказаны, на лёд вышли юные фигуристы. Они выступили с двумя номерами под хиты Майкла Джексона и группы ABBA.

Фото: Галина Соловьёва

Добавим, на территории «Арены Парка» работает тёплое помещение проката, где посетители смогут переодеться и взять в аренду коньки, оставить вещи на хранение и воспользоваться услугой заточки коньков. Площадь катка составляет 1800 квадратных метров.

Фото: Галина Соловьёва

Известно, что одновременно на льду могут находиться не более 150 человек. Для гостей предусмотрена вместительная парковка. Заезд с улицы Пирогова.

В будни каток работает с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00.

Фото: Галина Соловьёва

Выход на лёд со своими коньками: подростки с 13 лет и взрослые – 150 рублей;

дети 6-12 лет – 100 рублей;

дети до 5 лет и пенсионеры – бесплатно. Прокат коньков на час (в стоимость включен выход на лёд и хранение обуви): подростки с 13 лет и взрослые – 200 рублей;

дети 6-12 лет – 150 рублей;

дети до 5 лет и пенсионеры - 100 рублей. Каждый последующий час +100 рублей. Также можно приобрести безлимитный месячный абонемент на каток (выход на лёд со своими коньками). Он обойдется в 1000 рублей.

Фото: Галина Соловьёва

Напомним, ранее большой каток «Северное сияние» начал работать в екатеринбургском парке имени Маяковского. Информацию о расписании и стоимости смотрите тут.

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