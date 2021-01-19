«А у нас не могут найти денег для заливки льда…»

Пока лёд на корте можно оценить как удовлетворительный, но скоро его надо будет заливать. Иначе кататься по нему может быть опасно. Фото: Павел Ворожцов

В редакцию «Областной газеты» пришло письмо от жителя Екатеринбурга Николая Левушкина.

«В МЖК, в доме по адресу улица Владимира Высоцкого, 30, прекратилось финансирование на обслуживание хоккейного корта, – пишет Николай Михайлович. – Три года выделяли деньги на обслуживание катка, на чистку и на заливку. Но в этом году решили, что 10 тысяч рублей – это слишком большие деньги для детей, которые хотят заниматься хоккеем и фигурным катанием. Каток ПОКА находится в отличном состоянии. Корт залит, установлено освещение, правда, какой-то ушлый мужик увёз одни хоккейные ворота к себе на дачу, и перестали включать свет по вечерам. Жители пока сами чистят каток, чтобы детишки могли кататься. Но каток нужно заливать, так как лёд приходит в негодность. В прессе полно информации, что в Екатеринбурге открыто 142 новых катка и ни слова о закрытом катке во дворе дома по адресу улица Владимира Высоцкого, 30. Наш президент Владимир Путин постоянно призывает народ заниматься спортом, и, в частности, хоккеем, а у нас в Молодёжном жилом комплексе не могут найти денег для заливки катка».

Свердловский МЖК для своего времени был настоящим прорывом в планировании городской среды. Даже сейчас, сорок лет спустя, замечаешь, что если не всё, то многое здесь делалось «с головой». Что и понятно – строили эти дома молодые, активные люди, причём строили для себя. Хоккейный корт, о котором сообщил наш читатель, находится во дворе девятиэтажки с семью подъездами. Вокруг ещё несколько многоэтажных домов. Так что желающих воспользоваться площадкой наверняка немало. В соседнем дворе огороженная площадка для мини-футбола, ещё дальше корт для уличного баскетбола. В других районах города можно пройти десятки дворов и не встретить такой оснащённости спортсооружениями.

Но сейчас, когда на улице под двадцать градусов мороза, конечно, «дворовый спорт» №1 – это катание на коньках. Корт на Высоцкого, 30 с наступлением морозов в конце прошлого года залили, но с начала 2021-го площадку сняли с «довольствия». И, как назло, январь принёс обильные снегопады.

– Пока снега было мало, жители сами скребками, лопатами чистили, – рассказал «Облгазете» Николай Левушкин. – Но сейчас снега навалило очень много. Мы пришли, в субботу и воскресенье чистили сами, треть, наверное, за три часа отскоблили, а остальное пока засыпано. И только мы вычистили, сразу же ребятишки набежали – человек двадцать каталось. Ни людей, ни лопат не хватает, чтобы большой снег убрать. Может быть, снегоуборочник в аренду возьмём и почистим. Жалко, если такой каток будет простаивать без дела – новые борта недавно поставили, сетки натянуты, освещение есть. И малыши приходят кататься, и кто постарше в хоккей играют.

– У нас сократилось финансирование на 2021 год, поэтому мы три площадки в нашем районе пока сняли с заливки, – пояснил «ОГ» Анатолий Набиулин, начальник отдела по содержанию открытых спортивных плоскостных сооружений Службы заказчика Кировского района Екатеринбурга. – На следующую зиму будем просить, чтобы финансирование нам добавили до необходимых размеров. Тогда, будем надеяться, всё восстановится.

Всего спортивных площадок в Кировском районе двадцать восемь. Раньше, по словам Анатолия Набиулина, заливали больше, но в этом году только шесть (по данным, размещённым на официальном портале Екатеринбург.рф, в Кировском районе к работе в зимний период подготовлено пятнадцать площадок, в том числе шесть школьных и девять дворовых. – Прим. «ОГ»). Два раза в неделю (если нет сильного снегопада) специалисты Службы заказчика производят очистку от снега и подливку, чтобы заполировать лёд.

На вопрос о том, как же быть юным и взрослым любителям активного отдыха на коньках из дома на Высоцкого, 30 и окрестных домов, представитель Службы заказчика Кировского района не смог сказать ничего утешительного.

– До конца нынешней зимы уже ничего изменить не удастся, – говорит Анатолий Набиулин. – Надеюсь, что на следующую зиму финансирование восстановится. А пока могу только посоветовать пользоваться другими площадками, расположенными неподалёку – на Высоцкого, 10 (там занимается детский клуб «Орион»), есть новый большой корт во дворе дома по адресу улица 40-летия Комсомола, 10 (до обоих спортсооружений от Высоцкого, 30 расстояние чуть более километра или порядка 15 минут пешего пути. – Прим. «ОГ»). В конце 2021 года будем понимать – хватит нам денег, чтобы заливать все хоккейные корты в районе, или нет.

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На общем плане можно разглядеть расчищенный жильцами за два дня участок. Фото: Павел Ворожцов

Местные жители обращаются во все инстанции, чтобы решить свою проблему. Фото: Павел Ворожцов

Во дворе есть и площадка для воркаута, но её время придёт летом. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов