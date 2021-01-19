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Спорт / Спортивные сооружения
19 января 2021, 18:09

«А у нас не могут найти денег для заливки льда…»

Хоккейная площадка на ЖБИ

Пока лёд на корте можно оценить как удовлетворительный, но скоро его надо будет заливать. Иначе кататься по нему может быть опасно. Фото: Павел Ворожцов

В редакцию «Областной газеты» пришло письмо от жителя Екатеринбурга Николая Левушкина.

«В МЖК, в доме по адресу улица Владимира Высоцкого, 30, прекратилось финансирование на обслуживание хоккейного корта, – пишет Николай Михайлович. – Три года выделяли деньги на обслуживание катка, на чистку и на заливку. Но в этом году решили, что 10 тысяч рублей – это слишком большие деньги для детей, которые хотят заниматься хоккеем и фигурным катанием. Каток ПОКА находится в отличном состоянии. Корт залит, установлено освещение, правда, какой-то ушлый мужик увёз одни хоккейные ворота к себе на дачу, и перестали включать свет по вечерам. Жители пока сами чистят каток, чтобы детишки могли кататься. Но каток нужно заливать, так как лёд приходит в негодность. В прессе полно информации, что в Екатеринбурге открыто 142 новых катка и ни слова о закрытом катке во дворе дома по адресу улица Владимира Высоцкого, 30. Наш президент Владимир Путин постоянно призывает народ заниматься спортом, и, в частности, хоккеем, а у нас в Молодёжном жилом комплексе не могут найти денег для заливки катка».

Свердловский МЖК для своего времени был настоящим прорывом в планировании городской среды. Даже сейчас, сорок лет спустя, замечаешь, что если не всё, то многое здесь делалось «с головой». Что и понятно – строили эти дома молодые, активные люди, причём строили для себя. Хоккейный корт, о котором сообщил наш читатель, находится во дворе девятиэтажки с семью подъездами. Вокруг ещё несколько многоэтажных домов. Так что желающих воспользоваться площадкой наверняка немало. В соседнем дворе огороженная площадка для мини-футбола, ещё дальше корт для уличного баскетбола. В других районах города можно пройти десятки дворов и не встретить такой оснащённости спортсооружениями.

Но сейчас, когда на улице под двадцать градусов мороза, конечно, «дворовый спорт» №1 – это катание на коньках. Корт на Высоцкого, 30 с наступлением морозов в конце прошлого года залили, но с начала 2021-го площадку сняли с «довольствия». И, как назло, январь принёс обильные снегопады.

– Пока снега было мало, жители сами скребками, лопатами чистили, – рассказал «Облгазете» Николай Левушкин. – Но сейчас снега навалило очень много. Мы пришли, в субботу и воскресенье чистили сами, треть, наверное, за три часа отскоблили, а остальное пока засыпано. И только мы вычистили, сразу же ребятишки набежали – человек двадцать каталось. Ни людей, ни лопат не хватает, чтобы большой снег убрать. Может быть, снегоуборочник в аренду возьмём и почистим. Жалко, если такой каток будет простаивать без дела – новые борта недавно поставили, сетки натянуты, освещение есть. И малыши приходят кататься, и кто постарше в хоккей играют.

– У нас сократилось финансирование на 2021 год, поэтому мы три площадки в нашем районе пока сняли с заливки, – пояснил «ОГ» Анатолий Набиулин, начальник отдела по содержанию открытых спортивных плоскостных сооружений Службы заказчика Кировского района Екатеринбурга. – На следующую зиму будем просить, чтобы финансирование нам добавили до необходимых размеров. Тогда, будем надеяться, всё восстановится.

Всего спортивных площадок в Кировском районе двадцать восемь. Раньше, по словам Анатолия Набиулина, заливали больше, но в этом году только шесть (по данным, размещённым на официальном портале Екатеринбург.рф, в Кировском районе к работе в зимний период подготовлено пятнадцать площадок, в том числе шесть школьных и девять дворовых. – Прим. «ОГ»). Два раза в неделю (если нет сильного снегопада) специалисты Службы заказчика производят очистку от снега и подливку, чтобы заполировать лёд.

На вопрос о том, как же быть юным и взрослым любителям активного отдыха на коньках из дома на Высоцкого, 30 и окрестных домов, представитель Службы заказчика Кировского района не смог сказать ничего утешительного.

– До конца нынешней зимы уже ничего изменить не удастся, – говорит Анатолий Набиулин. – Надеюсь, что на следующую зиму финансирование восстановится. А пока могу только посоветовать пользоваться другими площадками, расположенными неподалёку – на Высоцкого, 10 (там занимается детский клуб «Орион»), есть новый большой корт во дворе дома по адресу улица 40-летия Комсомола, 10 (до обоих спортсооружений от Высоцкого, 30 расстояние чуть более километра или порядка 15 минут пешего пути. – Прим. «ОГ»). В конце 2021 года будем понимать – хватит нам денег, чтобы заливать все хоккейные корты в районе, или нет.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Хоккейная площадка на ЖБИ
На общем плане можно разглядеть расчищенный жильцами за два дня участок. Фото: Павел Ворожцов
Хоккейная площадка на ЖБИ
Местные жители обращаются во все инстанции, чтобы решить свою проблему. Фото: Павел Ворожцов
Хоккейная площадка на ЖБИ
Во дворе есть и площадка для воркаута, но её время придёт летом. Фото: Павел Ворожцов
Хоккейная площадка на ЖБИ
Фото: Павел Ворожцов
  • Опубликовано в №8 от 20.01.2021
Областная газета Свердловской области
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