Гостям в Дегтярске рады

Платон Степанидин из екатеринбургского училища олимпийского резерва №1 занял в дегтярской гонке на призы «Областной газеты» четвёртое место среди юношей 2003-2004 годов рождения. Фото: Галина Соловьёва

Лыжные гонки на призы «Областной газеты» продолжаются. Эстафету от Красноуфимска и села Октябрьское Камышловского района подхватил Дегтярск, где соревнования прошли в минувшие выходные.

Фото: Галина Соловьёва

Температурный режим в норме

Природа приготовила серьёзное испытание любителям и профессионалам лыжных гонок на Урале. Сначала долго не устанавливался необходимый для лыжни снежный покров, а едва выпал снег, как начались крепкие морозы. До последнего момента не было понятно пройдёт ли гонка в Дегтярске – прогнозы погоды на разных ресурсах были противоречивыми. В субботу в Екатеринбурге из-за холодов были отменены соревнования памяти бывшего директора СДЮСШОР по лыжным гонкам спортивного клуба «Юность» Виталия Чикишева. И только рано утром в воскресенье директор дегтярского Физкультурно-оздоровительного комплекса Владимир Музипов подтвердил: температурный режим в норме, соревнования можно проводить.

«Температурный режим в норме» – это не означает, что совсем уж тепло. Участники подошли к выходу на старт предельно ответственно – многие помимо привычной экипировки воспользовались тейпами для лица, защищающими в холодную погоду. В мире такой способ уже давно известен, но на гонках «ОГ» массовое личное тейпирование прежде, пожалуй, наблюдать не приходилось. Любители лыжных гонок собрались не только из Дегтярска, но и из Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Полевского, Бисерти, Сысерти, Верхней Пышмы и многих других территорий Свердловской области.

Соревнования на призы «Областной газеты» замечательны тем, что каждый может поставить себе посильную задачу – кому-то просто пройти соответствующую полу и возрасту дистанцию, кому-то попытаться при этом улучшить свой же прошлогодний результат, а кому-то и бросить вызов сильнейшим в борьбе за призовые места. В азарте борьбы один из участников даже потерял банковскую карту. К злоумышленникам она не попала и была возвращена владельцу.

На финище – победитель самой старшей возрастной группы среди мужчин (1956-1960 годов рождения) – перворазрядник из Екатеринбурга Михаил Скутин. Фото: Галина Соловьёва

Цель – норматив мастера спорта

Анастасия Шумская выиграла гонку среди девушек в возрастной категории 18–21 год. Студентка Уральского юридического института МВД постоянно участвует в наших соревнованиях, но в Дегтярск приехала впервые.

– Трасса здесь очень интересная для прохождения – повороты, спуски, – оценила Анастасия работу организаторов. – Тяжело было из-за погодных условий, но я чувствовала, что могу победить, и в итоге победила, причём сравнительно легко (ближайшую соперницу на финише Настя опередила на 15,4 секунды. – Прим. «ОГ»). Показанным временем довольна, но есть ещё над чем работать. В прошлом году я выполнила норматив кандидата в мастера спорта, в этом году хочу уже норматив мастера спорта выполнить. Для этого нужно успешно выступить на российских соревнованиях.

Фото: Галина Соловьёва

Лыжи – это уже зависимость

Общение с ветеранами лыжни на соревнованиях «Областной газеты» – это всегда особое удовольствие. Не перестаёшь удивляться, насколько эти люди выглядят моложе своих менее подвижных ровесников, да и многим молодым могут дать фору по заряженности энергией и оптимизму.

К сожалению, в этом году из-за ковидных ограничений многие наши давние участники не смогли принять участие в традиционной гонке. Тем приятнее было встретить в Дегтярске двух прекрасных екатеринбуржцев – 63-летнего Михаила Скутина и 61-летнего Валентина Новикова.

– Пятнадцать килограммов за праздники нарастил, – то ли шутит, то ли всерьёз говорит Валентин Новиков – не понять, потому что фигуре его и профессиональные спортсмены могли бы позавидовать. Когда-то выступал за юношескую сборную, но из-за обнаруженной врачами сердечной аритмии с мечтами о профессиональном спорте пришлось расстаться. После перерыва вернулся на лыжню на любительском уровне, о чём совершенно не жалеет.

– На лыжах бегаю уже больше тридцати лет, – рассказывает Михаил Скутин. – Жил на Севере, делать вообще нечего было, а однажды пришёл на лыжную трассу, проложенную неподалёку. И так меня это завело, что до сих пор продолжаю – по две, а в лучшие годы и по четыре тысячи километров преодолевал за зиму. Очень приятно было поучаствовать сегодня в гонках на призы «ОГ», чувствуется, что гостям в Дегтярске рады.

– Регулярные занятия спортом вызывают зависимость если долго не встаёшь на лыжи, то организму уже чего-то не хватает, – признаются наши собеседники, и тут же уточняют. – Но это всё-таки полезная зависимость.

Победительница гонки (1991-2002 года рождения) Анастасия Шумская мечтает в этом году выполнить норматив мастера спорта. Фото: Галина Соловьёва

Развитие спортивной инфраструктуры – шанс для Дегтярска?

Гонка на призы «ОГ» в этом году в Дегтярске особенная. Впервые она состоялась на лыжной базе, которая прошла аккредитацию и осенью решением федерального министерства спорта вошла во Всероссийский реестр объектов спорта.

– Наша спортивная школа была одной из сильнейших в Свердловской области, потом в 90-е годы всё заглохло, – рассказываете директор дегтярского ФОКа Владимир Музипов.- Сейчас потихоньку возрождаем. Пытаемся создать здесь спортивный лыжный комплекс.

Владимир Николаевич показывает на заброшенное здание больницы, которое хотелось бы отремонтировать и приспособить для нужд спорткомплекса, на покосившиеся сараи, вместо которых тоже можно было бы поставить что-то более полезное.

Тут ведь ещё в чём штука – после закрытия в Дегтярске рудоуправления в городе практически не осталось крупных предприятий. Вариантом выхода из кризиса было бы развитие инфраструктуры для спортивного туризма – лыжники из расположенного поблизости Екатеринбурга и сейчас с удовольствием едут в Дегтярск, покататься на свежем воздухе. А если ещё создать для них комфортные условия, то приезжающих было бы и того больше. Природные условия хороши здесь и для тренировок в летнее время. План Музипова не выглядит нереализуемым – построить лыжероллерную трассу, подготовить тропу здоровья, построить детские горки. А потом глядишь и малый бизнес подтянется с мини-гостиницами и общепитом.

Очень хотелось бы, чтобы в Дегтярске получилось на практике показать, что спорт может быть не только дотационным, но и приносящим прибыль, дающим новые рабочие места.

Через год обязательно проверим, как продвигается реализация очень симпатичной задумки.

Фото: Галина Соловьёва

Протокол XXV Лыжные гонки на призы «Областной газеты». Дегтярск Победители: Вера Машкалёва, Алёна Тимербулатова, Наталья Паршакова, Анастасия Шумская, Юлия Баранова, Светлана Добрых (все – Екатеринбург), Ольга Волкова (Новоуральск), Тихон Кочергин, Дмитрий Царёв (оба – Бисерть), Андрей Зудов (Верхняя Пышма), Никита Забелин (Дегтярск), Игорь Мисоченко (Первоуральск), Михаил Шитиков (Полевской), Евгений Кокшаров, Олег Минаев, Никита Дюг, Михаил Скутин (все – Екатеринбург).

Победительница среди девушек 2007-2008 годов рождения Алёна Тимербулатова («Родонит», Екатеринбург). Фото: Галина Соловьёва

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Не берут кататься на лыжах – займёмся скандинавской ходьбой. Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

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Опубликовано в №12 от 26.01.2021