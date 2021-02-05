В Карпинске за 9,5 миллиона отремонтируют бассейн, который скоро может быть снесён

Ремонт здания, расположенного на ул. Карпинского, 2а, должен быть закончен не позднее 31 июля 2021 года. Фото: Google.Карты

В Карпинске отремонтируют бассейн "Дельфин". На проведение работ планируется потратить 9,5 миллиона рублей.

Как следует из документации, размещённой на портале госзакупок, аукцион по определению подрядчика намечен на 25 февраля. Заказчиком выступает Карпинский спортивно-оздоровительный комплекс.

Ремонт здания, расположенного на ул. Карпинского, 2а, должен быть закончен не позднее 31 июля 2021 года.

В конце прошлого года о планах по реконструкции бассейна в Карпинске рассказал депутат Госдумы Антон Шипулин. Он поведал о том, что деньги на капремонт здания были выделены ещё в начале 2020 года, однако в связи с пандемией бассейн лишили финансирования. Потом были проведены изыскательные работы, которые показали: делать ремонт нет смысла из-за сильного износа здания, через несколько лет его придётся сносить. При этом Антон Шипулин добавил, что несмотря на это, удалось добиться предоставления почти 10 млн рублей на реконструкцию бассейна.

"За эти деньги будет проведён необходимый ремонт, и бассейн вновь будет открыт для жителей. А потом будем добиваться строительства нового бассейна", - написал депутат на своей странице в Instagram.