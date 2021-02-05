Верхней Пышме предоставят более 320 миллионов рублей на объекты Универсиады

Власти Свердловской области утвердили распределение субсидий муниципалитетам на строительство различных сооружений в 2021-2023 годах. Верхняя Пышма получит 321 млн 520 тыс. рублей на объекты Универсиады.
Эти деньги поступят из областного бюджета в казну городского округа в 2021 году. Средства будут направлены на строительство и реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в рамках подготовки к проведению XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, говорится в постановлении правительства Свердловской области, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона.
Напомним, при проведении Универсиады в Верхней Пышме будут задействованы существующие Дворец спорта УГМК и Спортивная школа имени Александра Козицына, а также Дворец самбо, который только предстоит построить за 535,6 млн рублей.
Добавим, также данным документом распределяются субсидии муниципалитетам на переселение граждан из аварийного жилья, на строительство и реконструкцию образовательных организаций.
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