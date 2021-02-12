Концепция биатлонного компекса имени Антона Шипулина будет готова до конца июня

Комплекс будут использовать для тренировок по биатлону, лыжным гонкам и другим видам спорта. Фото: Алексей Кунилов.

К середине 2021 года специалисты разработают архитектурную концепцию и проектную документацию биатлонного комплекса в Екатеринбурге. Тогда же станут известны сроки строительства.

Стоимость создания спортивного объекта и механизм его финансирования определятся после того, как проектная документация получит положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, биатлонный комплекс должен появиться в районе 11-го км Московского тракта. В 2019 году стало известно, что объекту присвоят имя бывшего биатлониста, депутата Госдумы Антона Шипулина. Комплекс планируют использовать для тренировок по биатлону, лыжным гонкам и другим видам спорта. На комплексе будут проводить соревнования различных уровней.