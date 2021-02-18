В посёлке Пионерском появится спорткомплекс с бассейном

Бассейн особенно ждут маленькие жители Пионерского. Фото: Ольга Кошкина

Давняя мечта жителей Ирбитского района сбылась: в посёлке Пионерском (административный центр района) заработает физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас администрация муниципалитета ищет подрядчика для строительства объекта.

Сегодня в посёлке Пионерском проживает 3,5 тысячи человек – это крупнейший населённый пункт Ирбитского района. На территории работают два детских сада, школа, дом культуры, библиотека и другие учреждения. Какого-либо спортивного объекта в посёлке никогда не было, хотя жители, особенно молодые семьи, очень нуждались в нём. Проект ФОКа районные власти подготовили ещё несколько лет назад, но финансирование на него никак не удавалось «выбить». Только в конце прошлого года при поддержке депутата Госдумы Максима Иванова муниципалитет сумел войти в программу комплексного развития сельских территорий и получил федеральную субсидию.

– Стоимость физкультурно-оздоровительного комплекса превышает 200 миллионов рублей, – рассказал глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров. - Большая часть средств нам выделена из федерального бюджета. ФОК начинаем строить, сейчас проходит электронный аукцион на выбор подрядчика. Сдать объект в эксплуатацию мы должны в декабре 2022 года.

На вопрос, почему же ФОК будут строить именно в Пионерском, в мэрии отвечают так: во-первых, это центр района, во-вторых, для такого крупного объекта в этом посёлке есть все ресурсы – земля, коммунальные сети и прочее. Кроме того, через Пионерский проходят все автобусные маршруты, связывающие районные сёла и посёлки между собой.

В спорткомплексе заработает бассейн с четырьмя плавательными дорожками длиной 25 метров каждая. И большой спортивный зал для занятий баскетболом, волейболом и другими видами спорта. В ФОКе можно будет проводить различные соревнования.

– Обязанности по дальнейшему содержанию комплекса муниципалитет берёт на себя, годовой бюджет сформирован с учётом этого. Конечно, ФОК получит муниципальное задание, и многие услуги он будет оказывать бесплатно для жителей. Планируется и несколько платных услуг, – сообщил Алексей Никифоров.