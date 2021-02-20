В Нижнем Тагиле проект спорткомплекса за 197 млн прошёл госэкспертизу

Тагильчане получат возможность заниматься единоборствами и игровыми видами спорта. Фото: Алексей Кунилов.

Проект физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Выя Нижнего Тагила прошёл госэкспертизу. Утверждённая стоимость объекта составляет 197,5 млн. рублей.

По проекту, четырёхэтажный спорткомплекс общей площадью 2 872,16 кв. метров будет возведён на пересечении улиц Красноармейская и Аганичева. Внутри здания расположатся тренировочные залы, медкабинеты, раздевалки, душевые и другие стандартные для таких объектов помещения. Отмечается, что в плане строительства учтены требования по созданию доступной среды для мобильных групп населения.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, благодаря тому, что проект прошёл госэкспертизу, власти смогут продолжить работу по привлечению средств на возведение данного комплекса. В частности, планируется принять участие в конкурсном отборе на софинансирование из средств областного бюджета.

Напомним, решение о создании спортивного центра принято совместно с Федерацией бокса России. Предполагается, что тагильчане получат возможность заниматься единоборствами и игровыми видами спорта. На данный момент в микрорайоне Выя нет крупных спорткомплексов.

Ранее в Качканаре состоялась торжественная церемония открытия Дворца единоборств (один из проектов программы губернатора Свердловской области "Пятилетка развития").