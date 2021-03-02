«Не стоит пугаться, что какие-то объекты строят медленнее. Всё успеем»: как строится деревня Универсиады-2023

Общая площадь пяти общежитий составит почти 210 000 квадратных метров. Жилых комнат в каждом здании будет 870. Фото: Алексей Кунилов

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге летом 2023 года. По календарю – ещё не так скоро, но строительство нужной инфраструктуры идёт полным ходом. Так, в Новокольцовском районе возводят два важнейших объекта предстоящей Универсиады. Это деревня Игр, которая примет почти 11 000 спортсменов и гостей, а также Дворец водных видов спорта. Корреспонденты «Облгазеты» убедились: где ещё год назад было чистое поле, теперь растёт спортивное будущее города.

До деревни Универсиады, которая расположится в Новокольцовском районе на юго-востоке Екатеринбурга, от центра города без пробок доезжаешь за 20 минут – недолго. Потом, правда, предстоит разобраться в лабиринтах стройки, объехать технику, чтобы увидеть объекты.

А заблудиться есть где. Вся деревня займёт территорию более 30 гектаров. Здесь же будут построены Дворец водных видов спорта (от жилья спортсменов – рукой подать), тренировочное поле с беговыми дорожками, общественный и медицинский центры и, конечно, сами пять комплексов общежитий.

– Здесь будут проживать все атлеты Универсиады, – рассказал генеральный директор компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. – С «нуля» уже построены два общежития, за ними будут ещё три. Строительно-монтажные работы начались здесь в августе 2020 года.

В общежитии №1 (конкретно секции «А» и «Б» – это две «десятиэтажки») уже завершается возведение технического этажа, ведутся подготовительные работы по устройству кровли. Продолжается монтаж окон и кладочные работы из кирпича. Оказавшись внутри, уже понимаешь, как будет выглядеть жильё спортсменов. В каждой комнате будут жить по три человека, на них же рассчитан один санузел, небольшая кухонная зона. Жилых комнат в одном общежитии будет 870.

– Общежития должны сдать в этом году, – добавил Тимур Уфимцев. – Но в этом, скажем так, нет производственной необходимости, поскольку больше года всё это надо будет содержать. Теперь мы решаем вопрос о переносе сроков. Прежде всего, с целью экономии.

Логика такого решения ещё и в том, как пояснил первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский, чтобы все объекты Универсиады сходились в одной точке запуска.

– Это должно произойти к концу 2022 года. Чтобы у нас было ещё полгода на все испытательные вещи, в том числе соревнования. Поэтому не стоит сейчас пугаться, что какие-то объекты строят медленнее. Не переживайте, всё успеем.

Напомним, что в дальнейшем новые корпуса общежитий переоборудуют для студентов УрФУ, часть помещений переделают, а в комнаты уже будут заселять по два человека.

Ещё один важнейший объект, который строится прямо сейчас, – Дворец водных видов спорта. Сложное сооружение в техническом плане, которое должно включать четыре бассейна (три профессиональных и один детский), начали возводить в этом году. Было установлено 1400 свай, завезена почти половина металлоконструкций – 4900 тонн, из них 2500 уже смонтировали. По словам Тимура Уфимцева, общий вес металлоконструкций превысит 9 тысяч тонн, а это два веса Эйфелевой башни. Общая площадь – 60 000 кв. метров. Вместимость трибун – 5200 мест.

Срок сдачи дворца – март 2023 года. Здесь также планируют провести тестовые соревнования.

– В августе прошлого года здесь было поле, – показывая рукой на стройплощадку, объясняет Александр Высокинский. – Это я по-поводу сроков строительства говорю. Надо отдать должное нашим строителям – пандемия на темпах не сказалась. Работы не останавливались.

Подобного дворца в УрФО нет (ближайший – в Казани). Летом 2023 года здесь разыграют 57 комплектов наград. Будут соревноваться пловцы, прыгуны в воду. Если Федерация студенческого спорта примет такое решение, то и ватерполисты тоже приедут (пока ориентировочно они проведут соревнования в Первоуральске).

Сам старт XXXII Всемирных студенческих игр, повторимся, запланирован на 8 августа 2023 года.

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Для строительства Дворца водных видов спорта завезена половина металлоконструкций – 4900 тонн, из них 2500 уже смонтировали. Фото: Алексей Кунилов