В Екатеринбурге обновят тренировочную площадку в спорткомплексе "Урал" за 77 миллионов

Будут обновлены синтетическое покрытие, искусственная трава, а также оборудование для занятия лёгкой атлетикой. Фото: Владимир Мартьянов

Объявлен конкурс на реконструкцию тренировочной площадки спорткомплекса "Урал" на Комвузовской, 9. Из бюджета Екатеринбурга готовы выделить на эти цели 77 миллионов 136,6 тысячи рублей.

Подрядчика выберут 9 апреля. До конца 2021 года ему предстоит выполнить работы по адаптации площадки. Будут обновлены синтетическое покрытие, искусственная трава, а также оборудование для занятия лёгкой атлетикой, следует из документации на сайте госзакупок.

Ранее, в 2017 году, стадион СК "Урал" уже реконструировали. Тогда работы проводились в преддверии ЧМ-2018, чтобы эт была достойная тренировочная площадка для футбольных команд.