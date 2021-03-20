Темы дня

Спорт / Спортивные сооружения
20 марта 2021, 12:08

В Екатеринбурге обновят тренировочную площадку в спорткомплексе "Урал" за 77 миллионов

Стадион СК "Урал"

Будут обновлены синтетическое покрытие, искусственная трава, а также оборудование для занятия лёгкой атлетикой. Фото: Владимир Мартьянов

Объявлен конкурс на реконструкцию тренировочной площадки спорткомплекса "Урал" на Комвузовской, 9. Из бюджета Екатеринбурга готовы выделить на эти цели 77 миллионов 136,6 тысячи рублей.

Подрядчика выберут 9 апреля. До конца 2021 года ему предстоит выполнить работы по адаптации площадки. Будут обновлены синтетическое покрытие, искусственная трава, а также оборудование для занятия лёгкой атлетикой, следует из документации на сайте госзакупок.

Ранее, в 2017 году, стадион СК "Урал" уже реконструировали. Тогда работы проводились в преддверии ЧМ-2018, чтобы эт была достойная тренировочная площадка для футбольных команд.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.03.2021, 12:08 / Спорт
В Екатеринбурге обновят тренировочную площадку в спорткомплексе "Урал" за 77 миллионов
20.03.2021, 10:59 / Спорт
Свердловская область примет три крупных соревнования по боксу
20.03.2021, 09:52 / Общество
Наступил день весеннего равноденствия
20.03.2021, 09:14 / Общество
В Екатеринбурге 41 тысяча заболевших коронавирусом: данные по свердловским городам
19.03.2021, 20:10 / Общество
Антон Стуликов стал заместителем генерального директора Корпорации развития Среднего Урала