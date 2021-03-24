Два крупных бассейна закроют на ремонт в Екатеринбурге

Дети во время ремонта бассейнов будут заниматься в муниципальных спортивных учреждениях и в частных бассейнах. Фото: Алексей Кунилов

Капремонт бассейнов в СК "Юность" и СОК "Калининец" может начаться этим летом и завершиться в 2022 году. Объекты будут закрываться на время работ.

Дети в это время будут заниматься в муниципальных спортивных учреждениях и в частных бассейнах. О планах рассказала начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина, отвечая на вопросы депутатов гордумы.

"На оба объекта разработана проектно-сметная документация, в ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры. Она выразила надежду, что ремонтные работы начнутся этим летом, а закончатся в 2022 году", - говорится в сообщении гордумы, публикованном по итогам пятьдесят первого заседания.

Людмила Фитина также сообщила, что бассейн "Кристалл" отремонтируют, когда он перейдёт в муниципальную собственность

В рамках своего доклада "Об итогах реализации Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017 – 2020 годы" она также заявила, что средняя зарплата тренеров составляется 42,5 тысячи рублей. Обеспеченность кадрами зависит от вида спорта - например, по хоккею и фигурному катанию специалистов много, а по лыжным гонкам и конькобежному спорту тренеров не хватает, и найти их сложно.