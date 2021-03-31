Срок завершения ремонта спорткомплекса в Карпинске сдвинулся на осень

Антон Шипулин рассказал о ходе выполнения работ по капремонту спорткомплекса в Карпинске. Фото: скрин страницы Антона Шипулина.

В Карпинске полным ходом идут работы по ремонту спортивно-оздоровительного комплекса. На объекте побывал депутат Госдумы от Серовского одномандатного избирательного округа Антон Шипулин. Об этом он рассказал на личной странице в Instagram.

Свердловский экс-биатлонист напомнил, что ещё 1,5 года назад, когда он только баллотировался в Госдуму, жители Карпинска обратились к нему с просьбой помочь с выделением средств на ремонт комплекса. В свою очередь, Антон Шипулин обсудил этот вопрос с главой региона Евгением Куйвашевым и получил поддержку. Деньги на ремонт были выделены.

На сегодняшний день, по словам депутата, рабочие занимаются восстановлением крыши, ремонтируют внутренние помещения. Предварительно все работы должны закончиться осенью этого года.

"Со своей стороны обещаю, что буду тщательно следить за ходом работ", - заявил он.

Ранее "Облгазета" писала, что на ремонт здания комплекса - бассейна "Дельфин" - планируется потратить 9,5 млн рублей. Все работы должны быть завершены не позднее 31 июля 2021 года.

Известно, что деньги на капремонт были выделены ещё в начале 2020 года, однако в связи с пандемией бассейн лишили финансирования. Потом были проведены изыскательные работы, которые показали: делать ремонт нет смысла из-за сильного износа здания, через несколько лет его придётся сносить. Однако после обращения экс-биатлониста всё же было принято решение о проведении ремонта.

"За эти деньги будет проведён необходимый ремонт, и бассейн вновь будет открыт для жителей. А потом будем добиваться строительства нового бассейна", - говорил он в соцсетях.