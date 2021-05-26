Общественный центр и интерьеры Дворца водных видов спорта: как продвигается строительство Деревни Универсиады-2023?

Фото: "Синара-Девелопмент"

На строительной площадке Деревни Универиады-2023 в Екатеринбурге состоялся очередной инспекционный визит. Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт в сопровождении генерального директора компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева проверил ход строительных работ на объектах.

На территории Деревни Универсиады располагаются сразу несколько объектов. Здесь во время проведения Универсиады-2023 будут проживать спортсмены в общежитиях, которые на данный момент строятся, а после соревнований будут переданы УрФУ. Кроме этого, на территории Деревни Универсиады будет проходить часть спортивной программы.

- Во Дворце водных видов спорта мы будем проводить непосредственно соревнования, на стадионе, который в данный момент тоже строится, спортсмены будут тренироваться, - сказал Тимур Уфимцев.

Осмотр стройки начали с Общественного центра Универсиады. Журналистам впервые показали, как ведутся работы на этом объекте.

- Это мозг Универсиады. Здесь будут располагаться штабы делегаций, различные зоны гостеприимства, различные службы (диспетчерские, например). Плюс пункт общественного питания на 600 мест, - добавил Тимур Уфимцев.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Предполагается, что после завершения студенческих игр Общественный центр превратится в один из корпусов УрФУ. Стоимость строительства Общественного центра - 6,5 миллиарда рублей. Вообще, и Тимур Уфимцев, и Сергей Швиндт неоднократно повторили мысль о том, что в дальнейшем, после завершения игр, на месте Деревни Универсиады будет "город в городе". То есть для студентов, которые будут обучаться здесь (а это целых два института УрФУ), предполагается не только их размещение в общежитиях на территории кампуса и предоставление учебной деятельности в непосредственной близости. Студентов хотят обеспечить всем необходимым (магазинами, развлекательными центрами) для того, чтобы снизить необходимость поездок в "большой город".

Кстати, после осмотра Общественного центра журналистам показали сами общежития. Как уже писала "Областная газета", их будет пять, в каждом по 870 мест.

Фото: Павел Ворожцов

- Условия прекрасные. Размещение по 2-3 человека, в каждой комнате свой санузел. Плюс небольшая кухонная зона. Я думаю, что таких условий для проживания студентов в Екатеринбурге ещё нет, - отметил Сергей Швиндт.

Фото: Павел Ворожцов

На первых двух общежитиях уже ведутся работы над фасадом, обустраивают инженерные сети. Планируется, что до наступления холодов строители смогут переместиться непосредственно в сами здания и заниматься отделочными работами внутри. А основной фронт строительства сейчас смещён в сторону четвёртого и пятого общежитий.

- Сейчас полностью приготовлены все панели, и в ближайшее время они быстро начнут возводиться. Всё идёт в срок. Мы планируем, что все работы по общежитиям должны быть завершены к концу 2022 года - началу 2023 года. Тут нужно понимать, что это важно на бытовом уровне. Материалы отделки, мебель - всё это должно эксплуатироваться, должно быть проветривание помещений. Если мы их построим рано и просто закроем, то потом придётся возвращаться и что-то доделывать, восстанавливать, - сказал Тимур Уфимцев.

Стоит сказать, что работа в Деревне Универсиады действительно кипит на всех объектах. При приближении журналистов строители позировали, работали на камеру. "Вы им сейчас впечатлений на неделю вперёд оставите", - шутят представители "Синары-Девелопмент".

Фото: Павел Ворожцов

Заключительным объектом, который был осмотрен, стал Дворец водных видов спорта. Здесь работа также продвигается большими шагами, уже вырисовываются чёткие контуры будущего объекта. Ну а для того, чтобы все могли представить, как всё будет выглядеть внутри, "Синара-Девелопмент" подготовила так называемые рендеры: то есть интерьеры внутренних помещений будущего Дворца водных видов спорта. Конечно, что-то может незначительно поменяться, но основная концепция уже готова.

Фото: "Синара-Девелопмент"

Фото: "Синара-Девелопмент"

Фото: "Синара-Девелопмент"

Фото: "Синара-Девелопмент"

На данный момент стоимость строительства Дворца водных видов спорта - 14 миллиардов рублей. Объект будет соответствовать самым высоким стандартам: за основу брались подобные объекты в Будапеште и Баку, на которых проводятся спортивные мероприятия международного уровня. Дворец строится на средства из федерального и регионального бюджетов, но в итоге может достаться области практически бесплатно.

Фото: Павел Ворожцов

- На сегодняшний день Правительством России одобрена схема, при которой из федерального бюджета на этот объект выделяют 67% от итоговой суммы, 33% идёт из регионального бюджета. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с инициативой придать Дворцу водных видов спорта общероссийский статус в преддверии Универсиады. Если эта инициатива будет одобрена (а предварительно Министерство спорта РФ уже одобрило такой подход), то тогда схема поменяется. Доля расходов из федерального бюджета будет увеличена, а из регионального, соответственно, уменьшена, и пропорции могут составить 99% и 1%, - сказал Сергей Швиндт.