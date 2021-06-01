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1 июня 2021, 08:27

"Екатеринбург Арена" открывается для пробежек

Екатеринбург Арена

Пускать на стадион будут ежедневно с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00 через вход №4 с ул. Пирогова. Фото: Алексей Кунилов

С 1 июня "Екатеринбург Арена" открывается для пробежек. Для этого нужно оформить спецпропуск.

Пускать на стадион будут ежедневно с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00 через вход №4 с ул. Пирогова. На входе нужно показать паспорт и спецпропуск и пройти процедуру досмотра на отсутствие запрещённых предметов.

"Долгожданная новость! С 1 июня мы открываем территорию стадиона для пробежек. Однако не забывайте, что "Екатеринбург Арена" - режимный объект, поэтому для допуска на стадион вам нужно оформить пропуск", - говорится в сообщении на сайте стадиона.

Рассказываем, как бегунам оформить пропуск на стадион:

  • перейдите поссылке на сайт ekt-arena.ru,
  • найдите "Пробежки на стадионе",
  • нажмите "Оформить пропуск",
  • заполните все графы в специальной форме (ФИО укажите в соответствии с паспортными данными).

Пропуска оформляются на срок от одного дня до одного месяца, с началом каждого месяца - заново. Горожане могут выбрать для пробежек утро, вечер или и то, и другое.

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Областная газета Свердловской области

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